Apple офіційно "списала" цей популярний iPhone: опубліковано новий список застарілих пристроїв

Вівторок 02 грудня 2025 15:00
Apple офіційно "списала" цей популярний iPhone: опубліковано новий список застарілих пристроїв Apple оновила список застарілих пристроїв (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Apple оновила список своїх застарілих і "вінтажних" продуктів, додавши п'ять нових пристроїв у категорію "застарілі". Серед них - оригінальний iPhone SE, iPad Pro 12,9 дюйма (другого покоління) та інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

П'ять нових пристроїв у категорії застарілих

Як зазначає Аарон Перріс на платформі X, Apple розширила список застарілих продуктів. Тепер у ньому значаться:

  • iPhone SE (перше покоління)
  • iPad Pro 12.9 дюйма (друге покоління)
  • Apple Watch Series 4 Hermes
  • Apple Watch Series 4 Nike
  • Beats Pill 2.0.

Звичайна версія Apple Watch Series 4 поки залишається в категорії вінтажних продуктів і не вважається застарілою. У категорію "застарілих" додані тільки моделі Hermes і Nike.

Що означає "застарілий" пристрій

За даними Apple, продукти вважаються застарілими, якщо компанія перестала їх продавати понад 7 років тому.

Продукти бренду Beats з маркуванням Monster вважаються застарілими незалежно від дати купівлі.

Apple припиняє будь-яке апаратне обслуговування застарілих продуктів, а сервісні центри не можуть замовляти запчастини для них.

Для MacBook можливий розширений ремонт батареї до 10 років з моменту останнього продажу пристрою, за умови наявності деталей.

Іноді деякі моделі продукту стають застарілими раніше за інших, оскільки термін обчислюється не з дати виходу, а з дати припинення продажів. Саме це сталося з Apple Watch Series 4: стандартна версія продовжувала продаватися після того, як версії Nike і Hermes були зняті з виробництва. Раніше схожа ситуація трапилася з продуктами AirPort.

Як перевірити, чи не стане ваш пристрій застарілим

Якщо ви побоюєтеся, що ваш продукт стане застарілим і перестане бути доступним для ремонту, Apple публікує повний список "вінтажних" пристроїв.

Продукт вважається вінтажним через 5 років після припинення його продажу, тому всі товари з цього списку стануть "застарілими" через два роки або менше.

Нагадаємо, що Apple додала iPhone 11 Pro Max до списку "вінтажних" пристроїв.

А ще ми писали, що Apple "поховала" дві популярні моделі iPhone і пояснила, що це означає для користувачів.

Також зазначимо, що Apple офіційно додала iPhone XS до списку "вінтажних" пристроїв.

