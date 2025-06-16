Apple офіційно визнала цей популярний iPhone "вінтажним": що це означає для власників

Apple офіційно додала iPhone XS до списку вінтажних пристроїв, поставивши крапку в одній з найбільш непримітних глав в історії iPhone.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors , присвячений новинам про продукцію Apple.

Що відомо

Згідно з політикою Apple, під "вінтажними" розуміють пристрої, зняті з продажу понад п'ять років тому. Незважаючи на це, ремонт таких моделей все ще можливий у фірмових сервісних центрах Apple і в авторизованих партнерів, але тільки за наявності запчастин.

Смартфон iPhone XS був представлений у вересні 2018 року і знятий з виробництва вже через рік. Однак через те, що пристрій продовжували продавати окремі ритейлери, вінтажного статусу він набув лише зараз.

Через два роки iPhone XS перейде в категорію "застарілих пристроїв" - після чого офіційна підтримка і ремонт будуть повністю припинені.

Варто зазначити, що більша модель, iPhone XS Max, отримала статус вінтажної ще в листопаді 2024 року.

iPhone XS (фото: Unsplash)

iPhone XS став незначним оновленням порівняно з iPhone X. Серед ключових поліпшень - потужніший процесор A12 Bionic, вдосконалені камери та підтримка двох SIM-карт. А версія XS Max відрізнялася збільшеним 6,5-дюймовим дисплеєм.

Також до списку застарілих Apple перевела iPad п'ятого покоління, який раніше вважався вінтажним.

Нарешті, компанія додала виноску на сторінці підтримки, вказавши, що власникам Mac mini 2018 року слід звернутися до авторизованих сервісних центрів, щоб уточнити статус пристрою. Раніше цю модель було внесено до вінтажного списку, хоча щодо термінів це викликало питання у користувачів та експертів.