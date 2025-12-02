ua en ru
Apple официально "списала" этот популярный iPhone: опубликован новый список устаревших устройств

Вторник 02 декабря 2025 15:00
UA EN RU
Автор: Павел Колесник

Apple обновила список своих устаревших и "винтажных" продуктов, добавив пять новых устройств в категорию "устаревшие". Среди них - оригинальный iPhone SE, iPad Pro 12,9 дюйма (второго поколения) и другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Пять новых устройств в категории устаревших

Как отмечает Аарон Перрис на платформе X, Apple расширила список устаревших продуктов. Теперь в нем значатся:

  • iPhone SE (первое поколение)
  • iPad Pro 12.9 дюйма (второе поколение)
  • Apple Watch Series 4 Hermes
  • Apple Watch Series 4 Nike
  • Beats Pill 2.0.

Обычная версия Apple Watch Series 4 пока остаётся в категории винтажных продуктов и не считается устаревшей. В категорию "устаревших" добавлены только модели Hermes и Nike.

Что значит "устаревшее" устройство

По данным Apple, продукты считаются устаревшими, если компания перестала их продавать более 7 лет назад.

Продукты бренда Beats с маркировкой Monster считаются устаревшими вне зависимости от даты покупки.

Apple прекращает любое аппаратное обслуживание устаревших продуктов, а сервисные центры не могут заказывать запчасти для них.

Для MacBook возможен расширенный ремонт батареи до 10 лет с момента последней продажи устройства, при условии наличия деталей.

Иногда некоторые модели продукта становятся устаревшими раньше других, так как срок исчисляется не с даты выхода, а с даты прекращения продаж. Именно это произошло с Apple Watch Series 4: стандартная версия продолжала продаваться после того, как версии Nike и Hermes были сняты с производства. Ранее похожая ситуация случилась с продуктами AirPort.

Как проверить, не станет ли ваше устройство устаревшим

Если вы опасаетесь, что ваш продукт станет устаревшим и перестанет быть доступным для ремонта, Apple публикует полный список "винтажных" устройств.

Продукт считается винтажным через 5 лет после прекращения его продажи, поэтому все товары из этого списка станут "устаревшими" через два года или меньше.

Напомним, что Apple добавила iPhone 11 Pro Max в список "винтажных" устройств.

А еще мы писали, что Apple "похоронила" две популярные модели iPhone и объяснила, что это означает для пользователей.

Также отметим, что Apple официально добавила iPhone XS в список "винтажных" устройств.

