Apple "поховала" дві популярні моделі iPhone: що це означає для користувачів?

Apple веде на своєму сайті список вінтажних і застарілих продуктів. Цей перелік використовується, в першу чергу, в сервісних цілях і вказує на доступність запасних частин.

Коли пристрої Apple стають вінтажними

Згідно з класифікацією компанії, пристрій визнається вінтажним, якщо його продажі були припинені більше п'яти, але менше семи років тому. Після цього терміну Apple більше не гарантує наявність оригінальних комплектуючих для ремонту.

Коли пристрій перестає продаватися вже понад сім років, він стає застарілим - це означає, що його апаратне обслуговування повністю припиняється, як у фірмових магазинах Apple Store, так і в авторизованих сервісних партнерів компанії.

Сьогодні до списку вінтажних продуктів офіційно увійшли два популярних смартфони: iPhone 7 Plus та iPhone 8. Це стосується всіх моделей iPhone 7 Plus, а також версій iPhone 8 з об'ємом пам'яті 64 ГБ і 256 ГБ. При цьому моделі iPhone 8 на 128 ГБ поки не вважаються вінтажними, як і всі моделі iPhone 8 Plus, за винятком варіанту кольору PRODUCT(RED).

На поточний момент список вінтажних iPhone виглядає наступним чином:

iPhone 4 (8 ГБ)

iPhone 5

iPhone 6s (16 ГБ / 64 ГБ / 128 ГБ)

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone 7 Plus

iPhone 8 (64 ГБ / 256 ГБ)

iPhone 8 (PRODUCT)RED

iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED

iPhone X

iPhone XS Max

Крім того, Apple перевела iPad Air 2 і iPad mini 2 зі статусу вінтажних у статус застарілих. Це означає, що фірмові сервісні центри більше не зможуть проводити апаратний ремонт цих пристроїв з використанням оригінальних комплектуючих.