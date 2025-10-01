Apple визнала один із найпопулярніших iPhone "вінтажним": які ще пристрої в списку
Компанія Apple додала iPhone 11 Pro Max до списку "вінтажних" пристроїв. При цьому iPhone 11 Pro поки що не ввійшов до переліку, що може вказувати на те, що Apple довше постачала цю модель обраним реселерам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors, що спеціалізується на новинах про продукцію Apple.
Незважаючи на новий статус, iPhone 11 Pro Max залишається сумісним з iOS 26.
Apple Watch Series 3 стали "вінтажними" через 8 років
Також сьогодні до списку "вінтажних" пристроїв потрапили всі моделі Apple Watch Series 3, випущені у вересні 2017 року. Смарт-годинник залишався в продажу до вересня 2022 року як бюджетний варіант.
iPhone 11 Pro Max (фото: Unsplash)
Примітно, що Series 3 продавалися навіть тоді, коли Apple вже тестувала watchOS 9, яка не підтримувалася цим годинником. Навіть більше, Series 3 виявилися настільки довгоживучими, що Apple Watch Series 4 були визнані "вінтажними" раніше.
Apple Watch Series 3 (фото: MacRumors)
Що означає статус "вінтаж"
Apple присвоює пристрою статус "вінтажного", якщо минуло понад п'ять років з моменту припинення його продажів. Такі гаджети ще можна здати в ремонт у сервісних центрах Apple і в авторизованих партнерів, але тільки за наявності деталей.
Повний список "вінтажних" пристроїв на сьогодні:
- iPhone 11 Pro Max
- Apple Watch Series 3 Aluminum, 38 мм
- Apple Watch Series 3 Aluminum, 42 мм
- Apple Watch Series 3 Edition (кераміка), 38 мм
- Apple Watch Series 3 Edition (кераміка), 42 мм
- Apple Watch Series 3 Hermes, 38 мм
- Apple Watch Series 3 Hermes, 42 мм
- Apple Watch Series 3 Nike, 38 мм
- Apple Watch Series 3 Nike, 42 мм
- Apple Watch Series 3 Stainless Steel, 38 мм
- Apple Watch Series 3 Stainless Steel, 42 мм.
Вас може зацікавити:
- У мережі показали унікальний прототип iPad, про який мовчала Apple
- Які гаджети Apple давно не оновлювалися та чи варто чекати змін
- В Apple розробляють перший MacBook із сенсорним екраном