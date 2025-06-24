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Apple готує три великі зміни в дизайні iPhone: названо терміни

Вівторок 24 червня 2025 15:35
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Apple готує три великі зміни в дизайні iPhone: названо терміни Інсайдер розповів, як зміниться iPhone до 2030 року (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Хоча до презентації лінійки iPhone 17 залишається всього кілька місяців, аналітик з експертними знаннями у сфері дисплеїв уже поділився дорожньою картою трьох ключових змін дизайну, на які очікують майбутні моделі iPhone.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Три етапи позбавлення від вирізів

Як зазначає аналітик ланцюжків поставок Росс Янг, шлях до повноекранного iPhone без вирізів і отворів виявиться довшим, ніж передбачалося раніше. За його даними, Apple впровадить зміни поетапно:

  • 2026 рік: зменшення вирізу (Dynamic Island), оскільки деякі елементи Face ID залишаться у виїмці, а не будуть переміщені під екран
  • 2028 рік: майже всі компоненти Face ID будуть розміщені під дисплеєм, за винятком фронтальної камери, яка залишиться окремою
  • 2030 рік: фронтальна камера теж йде під екран, вирізи та отвори повністю зникають.

Хоча Росс Янг раніше неодноразово давав точні прогнози щодо дисплейних технологій Apple, його графік розходиться з очікуваннями інших інсайдерів.

Так, видання The Information раніше повідомляло, що у 2026 році деякі моделі iPhone 18 взагалі відмовляться від Dynamic Island на користь нового "отвору" в лівому верхньому кутку екрана - ці дані підтверджували й інші джерела.

Тим часом, за даними Марка Гурмана, Apple готує ювілейний iPhone з повністю екранним дизайном - його прем'єра очікується 2027 року, до 20-річчя виходу першої моделі.

Однак, за версією Янга, такий дизайн з'явиться не раніше 2030 року.

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