Інсайдер назвав дату виходу складаного iPhone: чекати залишилося недовго

Відомий аналітик Мін-Чі Куо заявив, що Apple планує випустити перший складаний iPhone восени 2026 року . Пристрій увійде в лінійку iPhone 18 .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors , присвячений новинам про продукцію Apple.

Виробництво новинки буде запущено підрядником Foxconn наприкінці третього кварталу 2025 року, орієнтовно у вересні або жовтні.

Незважаючи на наближення старту виробництва, Apple все ще не затвердила безліч технічних характеристик. Проте одна з ключових деталей, гнучкий дисплей, уже готовий і вироблятиметься Samsung Display.

Яким буде складаний iPhone

За чутками, пристрій отримає:

Екран 5,5 дюймів у складеному вигляді і 7,8 дюймів у розкладеному

Форм-фактор - "книжка", як у Samsung Galaxy Fold, а не Flip

Товщина - лише 4,5 мм у розкладеному стані і до 9,5 мм у складеному, що робить його одним із найтонших у категорії.

Apple приділила особливу увагу розробці шарніра: очікується, що візуальний залом на екрані буде мінімальним або зовсім непомітним. Також смартфон може отримати камеру під екраном, але замість Face ID, найімовірніше, з'явиться сенсор Touch ID.

Ціна і тираж

Гаджет буде преміальним - вартість складе від 2000 до 2500 доларів. Причому це було до того, як Apple зіткнулася з високими митами в Китаї.

Куо очікує, що Samsung Display виробить від 7 до 8 мільйонів екранів. Сама Apple планує випустити 15-20 мільйонів складаних iPhone. Цей обсяг розрахований на 2-3 роки продажів, враховуючи обмежений попит через високу ціну.

Коли очікувати iPhone Fold

Наразі Apple орієнтується на осінь 2026 року, однак строки можуть змінитися - все залежить від темпів підготовки до масового виробництва.