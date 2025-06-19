Не заради камери та іміджу. Названо справжню причину, чому люди купують iPhone
Незважаючи на масштабні рекламні кампанії та активне впровадження нових функцій в iPhone, основним фактором, що спонукає користувачів до купівлі нових пристроїв, залишаються проблеми з уже наявними смартфонами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.
Що стоїть за рішенням купівлі iPhone
Згідно з опублікованими даними, близько 40% покупців у США придбали новий iPhone через погіршення роботи попереднього пристрою. Причиною стали сповільнена продуктивність, пошкоджений екран, зниження автономності або інші ознаки зносу, при тому, що смартфон формально продовжував функціонувати.
Ще 27% користувачів змінили пристрій через його повну непрацездатність, втрату або крадіжку.
Лише 13% респондентів повідомили, що оновилися виключно заради нових функцій - поліпшеної камери, якіснішого дисплея або збільшеної продуктивності.
До цієї ж категорії увійшли і користувачі Android, які вирішили перейти на iPhone для більш зручного спілкування з власниками пристроїв Apple, зокрема через iMessage.
Аналітики CIRP зазначають, що, незважаючи на зусилля Apple з просування інновацій, вони відіграють обмежену роль у мотивації покупців. Основним драйвером продажів залишаються експлуатаційні проблеми, а не функціональні нововведення.
Раніше в Apple відмовилися від публікації точних даних про продажі, проте аналітики оцінюють щорічний обсяг реалізації iPhone у сотні мільйонів пристроїв.
Причини, через які користувачі купують новий iPhone (фото: CIRP)
Вас може зацікавити:
- Apple додала одну з популярних моделей iPhone до списку вінтажних пристроїв
- Названо смартфон, який став найбільш продаваним у 2025 році
- В Apple допустили, що iPhone може зникнути протягом найближчих десяти років