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Не заради камери та іміджу. Названо справжню причину, чому люди купують iPhone

Четвер 19 червня 2025 20:30
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Не заради камери та іміджу. Названо справжню причину, чому люди купують iPhone Більшість користувачів купують нові iPhone через проблеми зі старими смартфонами (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Незважаючи на масштабні рекламні кампанії та активне впровадження нових функцій в iPhone, основним фактором, що спонукає користувачів до купівлі нових пристроїв, залишаються проблеми з уже наявними смартфонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Що стоїть за рішенням купівлі iPhone

Згідно з опублікованими даними, близько 40% покупців у США придбали новий iPhone через погіршення роботи попереднього пристрою. Причиною стали сповільнена продуктивність, пошкоджений екран, зниження автономності або інші ознаки зносу, при тому, що смартфон формально продовжував функціонувати.

Ще 27% користувачів змінили пристрій через його повну непрацездатність, втрату або крадіжку.

Лише 13% респондентів повідомили, що оновилися виключно заради нових функцій - поліпшеної камери, якіснішого дисплея або збільшеної продуктивності.

До цієї ж категорії увійшли і користувачі Android, які вирішили перейти на iPhone для більш зручного спілкування з власниками пристроїв Apple, зокрема через iMessage.

Аналітики CIRP зазначають, що, незважаючи на зусилля Apple з просування інновацій, вони відіграють обмежену роль у мотивації покупців. Основним драйвером продажів залишаються експлуатаційні проблеми, а не функціональні нововведення.

Раніше в Apple відмовилися від публікації точних даних про продажі, проте аналітики оцінюють щорічний обсяг реалізації iPhone у сотні мільйонів пристроїв.

Не заради камери та іміджу. Названо справжню причину, чому люди купують iPhoneПричини, через які користувачі купують новий iPhone (фото: CIRP)

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