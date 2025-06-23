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iPhone отримає новий дизайн без рамок і "чубчика": коли з'явиться і що відомо

Понеділок 23 червня 2025 13:30
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iPhone отримає новий дизайн без рамок і "чубчика": коли з'явиться і що відомо iPhone вперше отримає справжній повноекранний дизайн (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Apple працює над створенням повністю безрамкового iPhone, і, згідно з останніми витоками, такий дизайн може з'явитися вже найближчими роками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors, присвячений новинам про продукцію Apple.

Що відомо

За словами Марка Гурмана з Bloomberg, у моделях iPhone, які вийдуть наступного року, Apple зменшить розмір вирізу Dynamic Island. А вже у 2026 році компанія представить ювілейний, 20-річний iPhone з повністю переробленим дизайном.

Раніше Гурман повідомляв, що цей смартфон отримає вигнуті скляні краї, надтонкі рамки і справжній екран "від краю до краю" - без вирізів і видимих елементів. Це буде перший iPhone з по-справжньому цілісним і безшовним дисплеєм.

Тим часом видання The Information повідомляло, що вже моделі iPhone 18 Pro, які вийдуть у 2025 році, отримають Face ID під екраном і крихітний отвір тільки для фронтальної камери.

При цьому від вирізу у формі "таблетки" Apple повністю відмовиться. Однак залишається незрозумілим, чому Гурман говорить про збереження зменшеної версії Dynamic Island на один рік довше.

Якщо об'єднати всі дані, повноцінний iPhone з камерою і Face ID під екраном може з'явитися у 2027 році.

Перехід Apple до повноекранного дизайну відбувається поступово: у 2017 році з iPhone X компанія відмовилася від Touch ID і широких рамок на користь Face ID і "чубчика", а у 2022 році з iPhone 14 Pro перейшла на Dynamic Island.

iPhone отримає новий дизайн без рамок і &quot;чубчика&quot;: коли з'явиться і що відомоЯкий вигляд може мати безрамковий iPhone (ілюстративне фото: MacRumors)

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