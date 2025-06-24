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Apple готовит три больших изменения в дизайне iPhone: названы сроки

Вторник 24 июня 2025 15:35
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Apple готовит три больших изменения в дизайне iPhone: названы сроки Инсайдер рассказал, как изменится iPhone до 2030 (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Хотя до презентации линейки iPhone 17 остается всего несколько месяцев, аналитик с экспертными знаниями в сфере дисплеев уже поделился дорожной картой трех ключевых изменений дизайна, которые ожидают будущие модели iPhone.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Три этапа избавления от вырезов

Как отмечает аналитик цепочек поставок Росс Янг, путь к полноэкранному iPhone без вырезов и отверстий окажется долгим, чем предполагалось ранее. По его данным, Apple внедрит изменения поэтапно:

  • 2026 год: уменьшение выреза (Dynamic Island), поскольку некоторые элементы Face ID останутся в выемке, а не будут перемещены под экран
  • 2028 год: почти все компоненты Face ID будут размещены под дисплеем, за исключением фронтальной камеры, которая останется отдельной
  • 2030 год: фронтальная камера тоже уходит под экран, вырезы и отверстия полностью исчезают.

Хотя Росс Янг ранее неоднократно давал точные прогнозы по дисплейным технологиям Apple, его график расходится с ожиданиями других инсайдеров.

Так, издание The Information ранее сообщало, что в 2026 году некоторые модели iPhone 18 вообще откажутся от Dynamic Island в пользу нового "отверстия" в левом верхнем углу экрана - эти данные подтверждали и другие источники.

Между тем, по данным Марка Гурмана, Apple готовит юбилейный iPhone с полностью экранным дизайном - его премьера ожидается в 2027 году, к 20-летию выхода первой модели.

Однако, по версии Янга, такой дизайн появится не раньше 2030 года.

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