Apple готує нові бюджетні пристрої: стала відома дата виходу

Згідно з дослідницьким звітом Джеффа Пу з GF Securities, навесні Apple представить iPhone 17e - другу версію "e"-лінії, імовірно, одночасно з iPad 12-го покоління і новим MacBook на базі чіпа серії A, спочатку розробленого для iPhone.

Новий MacBook на базі чипа A18 Pro

Чутки, що ходили раніше, підтверджують, що MacBook буде використовувати A18 Pro з моделей iPhone 16 Pro 2024 року. Очікується 13-дюймовий дисплей і чотири колірні варіанти - сріблястий, синій, рожевий і жовтий, як у iPad.

Щоб зберегти низьку вартість - орієнтовно від 699 до 899 доларів, - Apple може піти на компроміси: використовувати старий дизайн або компоненти дисплея, обмежити пам'ять до 8 ГБ або залишити лише один порт USB-C.

iPhone 17e і можливі нововведення

За прогнозом Пу, iPhone 17e отримає чіп A19, камеру Center Stage з роздільною здатністю 18 МП і модем Apple C1. Інші характеристики, найімовірніше, залишаться такими ж, як у iPhone 16e.

Інші чутки вказують на можливий перехід iPhone 17e на Dynamic Island замість звичного вирізу у верхній частині екрана.

iPad 12-го покоління з підтримкою Apple Intelligence

У дизайні iPad 12-го покоління змін не очікується, проте бюджетний планшет отримає чіп A18, що дасть змогу вперше підтримувати Apple Intelligence.

План випуску iPhone на найближчі роки

Звіт Пу підтверджує попередні чутки про роздільний цикл запуску iPhone:

У другій половині наступного року вийдуть моделі iPhone 18 Pro разом із першим складаним iPhone від Apple

У першій половині 2027 року буде представлено звичайний iPhone 18, iPhone 18e і iPhone Air другого покоління.

Спочатку iPhone Air 2 мав вийти одночасно з iPhone 18 Pro, але слабкі продажі першої версії змусили Apple відкласти випуск другого покоління і переглянути дизайн, який може включати подвійну основну камеру.

Прогноз щодо цін на пам'ять

На думку Пу, Apple залишиться майже несприйнятливою до зростання цін на DDR-пам'ять до 2026 року завдяки своїй потужній закупівельній стратегії.