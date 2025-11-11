Apple переносить випуск наступної моделі iPhone Air: названо причину і терміни

Тонкий і легкий iPhone Air продається настільки погано, що Apple вирішила перенести запуск наступного покоління, який мав вийти одночасно з iPhone 18 Pro.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors , що спеціалізується на новинах про продукцію Apple.

Слабкі продажі та скорочення виробництва

Спочатку компанія планувала випустити новий iPhone Air восени 2026 року, проте ці плани тепер змінилися. З моменту релізу у вересні надходили повідомлення про слабкі продажі та скорочення виробництва.

Постачальники Apple знизили обсяги відвантажень і виробництва: Foxconn, за даними джерел, зупинила всі лінії збирання iPhone Air, окрім півтори, а повна зупинка виробництва очікується до кінця місяця. Інший постачальник, Luxshare, припинив випуск ще наприкінці жовтня.

Дизайн і компроміси

Apple розраховувала, що оновлений дизайн пристрою викличе інтерес, оскільки це перша суттєва зміна зовнішнього вигляду iPhone з часів iPhone X, який у 2017 році отримав Face ID і безрамковий екран.

Для створення надтонкого iPhone завтовшки 5,6 мм довелося піти на компроміси: iPhone Air має меншу батарею і одну задню камеру, при цьому ціна залишилася високою - від 999 доларів. Для порівняння, iPhone 17 Pro з потрійною камерою і більшою батареєю коштує 1 099 доларів, що робить різницю в ціні занадто маленькою для багатьох покупців.

Пошук "четвертої" моделі iPhone

Apple поки не вдалося знайти "четверту" модель iPhone, яка продавалася б нарівні зі стандартними і Pro-версіями. Компанія вже пробувала iPhone mini з екраном 5,4 дюйма, але продажі були розчаровуючими, потім з'явилися моделі Plus як більш доступна версія Pro Max, однак вони також не виправдали очікувань, що і призвело до створення iPhone Air.

У планах Apple - розділений запуск нових моделей iPhone з осені 2026 року: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone вийдуть восени, а iPhone 18 і iPhone 18e - лише на початку 2027 року. Можливо, що наступне покоління iPhone Air вийде разом з iPhone 18 навесні.

Робота над другим поколінням iPhone Air

Причина можливої затримки полягає в тому, що Apple переробляє дизайн iPhone Air 2, щоб врахувати скарги користувачів, насамперед додавши другу камеру на задню панель. Однак поки незрозуміло, чи реально встигнути до весни 2027 року.

Компанія офіційно не називала дату виходу iPhone Air 2, тому формально його випуск не вважається затриманим. Але звичний графік оновлення iPhone передбачає щорічний реліз, і за ним iPhone Air 2 мав вийти восени 2026 року з незначним оновленням процесора і мінімальними змінами в дизайні.

Додавання другої камери в прискореному порядку - непросте завдання, враховуючи масштаби виробництва iPhone. Більшість моделей розробляються приблизно за два роки до офіційного релізу.