MacBook Air M5: дата виходу, характеристики та очікувана продуктивність

MacBook Air - найпопулярніший ноутбук Apple. Легкий, безшумний і при цьому досить потужний завдяки ефективності процесорів Apple Silicon. Хоча модель M4 вийшла відносно недавно, увагу вже звернено на її наступника.

Про те, чого чекати від наступного покоління популярного ноутбука Apple, розповідає РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс MacRumors .

Терміни виходу і ціна

Судячи з минулих оновлень, Apple закріпила весняний цикл релізів для MacBook Air. Після випуску моделі M2 в середині 2022 року з новим дизайном, компанія пропустила 2023 рік, а потім представила поспіль M3 і M4 у березні 2024 і 2025 року.

За даними Bloomberg, Apple планує випустити MacBook Air із чипом M5 у першому кварталі 2026 року. Найімовірніше, це станеться в березні 2026 року, якщо Apple не вирішить змінити графік. Ціна базової моделі, як очікується, залишиться колишньою - 999 доларів.

Оновлення процесора

Чип M5 має отримати поліпшену ARM-архітектуру і вироблятиметься за 3-нм технологією TSMC. Apple, за чутками, відмовилася від дорожчого 2-нм процесу через економію.

Недавні витоки показують, що M5 забезпечує близько 12-15% приросту продуктивності порівняно з M4. У графіку GPU обіцяно приріст до 36%. Поліпшення торкнуться тактових частот і ефективності окремих ядер, що підвищить чуйність ноутбука в повсякденних завданнях і може збільшити час роботи від батареї.

Однак під час тривалих навантажень, наприклад під час рендерингу відео, M5 не буде значно швидшим за M4.

Серія M5 вироблятиметься за передовим 3-нанометровим техпроцесом TSMC (фото: MacRumors)

Дисплей та інші можливі зміни

Apple зазвичай зберігає дизайн на кілька поколінь чипів. MacBook Air поточного покоління (M2) був представлений три роки тому і продовжує виглядати сучасно. Очікуються ті самі розміри - 13 і 15 дюймів, безшумний алюмінієвий корпус і аналогічна технологія дисплея. OLED, найімовірніше, з'явиться тільки в MacBook Pro у 2027 році.

Можливі невеликі поліпшення - якість веб-камери, підтримка нових стандартів бездротового зв'язку (Wi-Fi 7, Bluetooth LE Audio) або нові колірні рішення, як це було з M4.

Подальші перспективи

Згідно з даними з Кореї, у 2027 році Apple планує випустити MacBook Air з поліпшеним LCD-дисплеєм на базі технології Oxide TFT замість поточних панелей a-Si. Нова технологія забезпечує більш високу енергоефективність, поліпшену чіткість зображення, плавність прокрутки і збільшений час роботи від батареї.

Oxide TFT також обіцяє більш швидкий час відгуку пікселів і рівномірне освітлення екрана, що зменшує розмиття руху при перегляді відео або іграх і усуває ефект "хмарності", іноді помітний на поточних LCD-дисплеях.