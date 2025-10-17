Apple готує новий MacBook Pro із сенсорним OLED-екраном: коли чекати на реліз

Після виходу MacBook Pro з чіпом M5 Apple вже розробляє нову версію пристрою. За даними джерел, реліз ноутбука із сенсорним OLED-дисплеєм очікується наприкінці 2026 року або на початку 2027 року .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

Подробиці про наступне покоління MacBook Pro

За даними джерел, ноутбуки наступного покоління будуть побудовані на базі чіпів серії M6 і отримають OLED-екрани, які замінять mini-LED панелі, що використовуються зараз.

Серед інших змін - відмова від фірмового вирізу-"чубчика" на дисплеї. Замість нього Apple планує впровадити отвір під камеру FaceTime, аналогічний рішенню Dynamic Island в iPhone. Поки невідомо, чи буде компанія застосовувати схожий інтерфейс, щоб візуально "заховати" виріз.

Головним нововведенням стане підтримка сенсорного управління. При цьому ноутбуки збережуть повнорозмірну клавіатуру і трекпад, а екран з підтримкою дотиків буде використовуватися як додатковий спосіб взаємодії.

Зазначається, що інженери Apple вже вирішили одну з ключових проблем, характерних для сенсорних ноутбуків, - дисплей оснастять посиленим шарніром і модернізованим екранним модулем, щоб запобігти вібраціям і відхиленням під час торкання.

Новий MacBook Pro також стане тоншим і легшим за поточні моделі. Останнє масштабне оновлення дизайну цієї лінійки відбулося 2021 року, коли Apple повернула більше портів і зробила корпус товщим заради поліпшеного охолодження.

Крім того, компанія, за даними Bloomberg, вивчає можливість заміни Touch ID на Face ID, однак реалізацію цієї технології очікують не раніше, ніж через кілька років.

Цього тижня Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з чипом M5, а на початку 2026 року планує додати версії з процесорами M5 Pro і M5 Max. Після цього, до кінця 2026 року або початку 2027 року, очікують на запуск повністю оновленої лінійки MacBook Pro з OLED-дисплеями і сенсорним управлінням.