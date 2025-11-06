ua en ru
Apple готує iPhone Air 2: у майбутній моделі з'явиться помітне поліпшення камери (фото)

Четвер 06 листопада 2025 18:07
Apple готує iPhone Air 2: у майбутній моделі з'явиться помітне поліпшення камери (фото) В iPhone Air 2 можуть з'явитися дві основні камери (скріншот: YouTube/Apple)
Автор: Павло Колеснік

Apple працює над другим поколінням смартфона iPhone Air, і пристрій може отримати подвійну основну камеру замість однієї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors, що спеціалізується на новинах про продукцію Apple.

Що відомо

За даними джерела Digital Chat Station, компанія тестує конфігурацію з двома 48-мегапіксельними модулями - основним Fusion Main і ширококутним Fusion Ultra Wide, як у базовій лінійці iPhone 17.

При цьому смартфон збереже горизонтальне розташування камер, характерне для першої версії iPhone Air. Таким чином, другий модуль буде розміщений на тому ж рівні, а не вертикально, як в iPhone 17.

Apple готує iPhone Air 2: у майбутній моделі з'явиться помітне поліпшення камери (фото)Передбачуваний дизайн iPhone Air 2 (рендер: 9to5Mac)

Для розміщення додаткової камери Apple доведеться переробити внутрішнє компонування пристрою: у блоці камер першого iPhone Air зосереджені відразу кілька технологій, що дають змогу звільнити більше місця під батарею. При цьому компанія, за даними інсайдерів, продовжить робити ставку на мінімальну товщину і невелику вагу пристрою.

Apple готує iPhone Air 2: у майбутній моделі з'явиться помітне поліпшення камери (фото)Смартфон збереже горизонтальне розташування камер (фото: 9to5Mac)

Коли може вийти новий iPhone Air

Згідно з прогнозом аналітика Мін-Чі Куо, iPhone Air 2 може бути представлений у другій половині 2026 року - разом з моделями iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, а також першим складаним iPhone.

Крім того, Apple розглядає випуск третьої моделі iPhone Air зі збільшеним дисплеєм - орієнтовно в другій половині 2027 року.

При цьому продажі першої версії iPhone Air за межами Китаю виявилися нижчими за очікування, тому плани компанії можуть бути скориговані.

Наскільки надійне джерело

Digital Chat Station відомий як один із найточніших інсайдерів в азіатському сегменті. Раніше він коректно повідомив про розмір сенсорів в iPhone 15 і 15 Plus, а також розкрив дизайн панелі дисплея iPhone 12 ще в 2020 році.

Раніше повідомлялося, що iPhone Air 2 може стати найпопулярнішим смартфоном Apple у 2026 році.

Крім того, ми писали про новий смартфон, який виявився тоншим за iPhone Air і Galaxy S25 Edge, а також показав більш тривалий час роботи від батареї.

Також у нас є порівняння iPhone Air і Galaxy S25 Edge, де ми розібрали, який ультратонкий смартфон буде вигідніше вибрати у 2025 році.

