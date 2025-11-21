Apple готовит новые бюджетные устройства: стала известна дата выхода

Apple планирует выпустить новые бюджетные модели в линейках iPhone, iPad и Macbook в начале следующего года, а главным нововведением станет полностью новый и доступный MacBook.
Согласно исследовательскому отчету Джеффа Пу из GF Securities, весной Apple представит iPhone 17e - вторую версию "e"-линии, вероятно одновременно с iPad 12-го поколения и новым MacBook на базе чипа серии A, изначально разработанного для iPhone.
Ранее ходившие слухи подтверждают, что MacBook будет использовать A18 Pro из моделей iPhone 16 Pro 2024 года. Ожидается 13-дюймовый дисплей и четыре цветовых варианта - серебристый, синий, розовый и желтый, как у iPad.
Чтобы сохранить низкую стоимость - ориентировочно от 699 до 899 долларов, - Apple может пойти на компромиссы: использовать старый дизайн или компоненты дисплея, ограничить память до 8 ГБ или оставить всего один порт USB-C.
По прогнозу Пу, iPhone 17e получит чип A19, камеру Center Stage с разрешением 18 МП и модем Apple C1. Остальные характеристики, скорее всего, останутся такими же, как у iPhone 16e.
Другие слухи указывают на возможный переход iPhone 17e на Dynamic Island вместо привычного выреза в верхней части экрана.
В дизайне iPad 12-го поколения изменений не ожидается, однако бюджетный планшет получит чип A18, что позволит впервые поддерживать Apple Intelligence.
Отчет Пу подтверждает предыдущие слухи о раздельном цикле запуска iPhone:
Первоначально iPhone Air 2 должен был выйти одновременно с iPhone 18 Pro, но слабые продажи первой версии вынудили Apple отложить выпуск второго поколения и пересмотреть дизайн, который может включать двойную основную камеру.
По мнению Пу, Apple останется почти невосприимчивой к росту цен на DDR-память до 2026 года благодаря своей мощной закупочной стратегии.
