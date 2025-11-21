Apple готовит новые бюджетные устройства: стала известна дата выхода

Согласно исследовательскому отчету Джеффа Пу из GF Securities, весной Apple представит iPhone 17e - вторую версию "e"-линии, вероятно одновременно с iPad 12-го поколения и новым MacBook на базе чипа серии A, изначально разработанного для iPhone.

Новый MacBook на базе чипа A18 Pro

Ранее ходившие слухи подтверждают, что MacBook будет использовать A18 Pro из моделей iPhone 16 Pro 2024 года. Ожидается 13-дюймовый дисплей и четыре цветовых варианта - серебристый, синий, розовый и желтый, как у iPad.

Чтобы сохранить низкую стоимость - ориентировочно от 699 до 899 долларов, - Apple может пойти на компромиссы: использовать старый дизайн или компоненты дисплея, ограничить память до 8 ГБ или оставить всего один порт USB-C.

iPhone 17e и возможные нововведения

По прогнозу Пу, iPhone 17e получит чип A19, камеру Center Stage с разрешением 18 МП и модем Apple C1. Остальные характеристики, скорее всего, останутся такими же, как у iPhone 16e.

Другие слухи указывают на возможный переход iPhone 17e на Dynamic Island вместо привычного выреза в верхней части экрана.

iPad 12-го поколения с поддержкой Apple Intelligence

В дизайне iPad 12-го поколения изменений не ожидается, однако бюджетный планшет получит чип A18, что позволит впервые поддерживать Apple Intelligence.

План выпуска iPhone на ближайшие годы

Отчет Пу подтверждает предыдущие слухи о раздельном цикле запуска iPhone:

Во второй половине следующего года выйдут модели iPhone 18 Pro вместе с первым складным iPhone от Apple

В первой половине 2027 года будут представлены обычный iPhone 18, iPhone 18e и iPhone Air второго поколения.

Первоначально iPhone Air 2 должен был выйти одновременно с iPhone 18 Pro, но слабые продажи первой версии вынудили Apple отложить выпуск второго поколения и пересмотреть дизайн, который может включать двойную основную камеру.

Прогноз по ценам на память

По мнению Пу, Apple останется почти невосприимчивой к росту цен на DDR-память до 2026 года благодаря своей мощной закупочной стратегии.