Апеляційний суд дозволив Трампу направити війська до Портленду

Колегія трьох суддів 9-го апеляційного суду США задовольнила прохання Міністерства юстиції призупинити судове рішення, що блокувало відправлення військ, доки триває юридичний розгляд дій Трампа.

Суд зазначив, що направлення Національної гвардії є адекватною відповіддю на дії протестувальників, які пошкодили федеральну будівлю та погрожували співробітникам Служби імміграції та митного контролю США (ICE).

Більшість суддів, які підписалися під анонімною більшістю, включала суддю колегії Бріджет Бейд і суддю колегії Райана Нельсона, обох призначених Трампом у його перший президентський термін.

Нельсон також написав окрему думку, в якій стверджував, що суди не мають повноважень навіть перевіряти рішення президента щодо направлення військ.

Суддя колегії Сьюзен Грейбер, призначена демократом Біллом Клінтоном, висловила окрему думку. Вона заявила, що дозвіл на введення військ у відповідь на "лише незручні" протести є "не просто абсурдним", а і небезпечним, та закликала повний 9-й апеляційний суд скасувати постанову, перш ніж Трамп встигне відправити війська.

Генеральний прокурор Орегону Ден Рейфілд також закликав 9-й апеляційний суд переглянути рішення, заявивши, що воно ставить Америку на "небезпечний шлях".

"Якщо сьогоднішнє рішення залишиться чинним, воно надасть президенту односторонню владу виводити солдатів Орегону на наші вулиці майже без будь-яких підстав", - сказав Рейфілд.

Водночас, прес-секретар Білого дому Ебігейл Джексон привітала рішення, зазначивши, що Трамп реалізував свої законні повноваження для захисту федерального майна та персоналу від протестувальників.

Рішення Апеляційного суду дає президенту-республіканцю важливу юридичну перемогу під час відправлення військових до дедалі більшої кількості міст, що перебувають під керівництвом політиків від Демократичної партії.

Відправка військ до Портленда

27 вересня Трамп наказав направити 200 солдатів Нацгвардії до Портленда для придушення протестів та посилення внутрішнього контролю за імміграцією. Він назвав місто "спустошеним війною" і дозволив у разі необхідності застосувати повну силу.

Нацгвардія виступає як сили ополчення штату, підпорядковані губернаторам штату, крім випадків, коли президент залучає її до федеральної служби.

У наказах про направлення військ до Каліфорнії, Орегону та Іллінойсу Трамп спирався на закон - Розділ 12406 Заголовку 10 Кодексу США. Він дозволяє президенту залучати Нацгвардію штату для відбиття вторгнення, придушення повстання або для забезпечення виконання закону.

Однак керівництво міста Портленд і штату Орегон подало позов проти адміністрації, стверджуючи, що дії Трампа порушують кілька федеральних законів про використання військових сил, а також права штату відповідно до 10-ї поправки Конституції США.

Позов звинувачував Трампа в перебільшенні масштабу протестів проти його імміграційної політики, щоб виправдати незаконне захоплення контролю над підрозділами Нацгвардії штату.

Поліцейські звіти штату показали, що протести в Портленді були "малими та спокійними", що призвело лише до 25 арештів у середині червня і жодного арешту за 3,5 місяці після 19 червня.

Незаконне рішення Трампа

4 жовтня федеральний суддя Портленда, призначена Трампом суддя Окружного суду США Карін Іммергут також постановила, що президент, імовірно, діяв незаконно у своєму рішення відправити війська до Портленда.

Вона заборонила Трампу направляти Нацгвардію до Портленда щонайменше до кінця жовтня та призначила початок судового розгляду на 29 жовтня, щоб визначити, чи накладати довгострокову заборону.

Іммергут ухвалила рішення проти адміністрації 4 та 5 жовтня, спершу постановивши, що Трамп не може захопити контроль над Національною гвардією Орегону, а потім постановила, що він не може обійти це рішення, залучивши війська Національної гвардії з інших штатів.

Вона зазначила, що немає доказів того, що останні протести в Портленді досягли рівня повстання або серйозно перешкоджали правоохоронцям, а опис Трампом міста як "спустошеного війною" "просто не відповідає фактам".

Іммергут - одна з трьох суддів окружного суду, які ухвалили рішення проти використання Трампом Нацгвардії, і жоден суддя окружного суду ще не виніс рішення на користь Трампа у справах про Національну гвардію.

Думки суддів розділилися

Водночас, під час оцінки вересневого рішення Трампа, що протести створили "неможливість" виконання федерального закону в Портленді, судді 9-го апеляційного суду розділилися щодо того, які докази слід враховувати.

Більшість розглядала докази з червня, коли активніші протести змусили штаб-квартиру ICE у Портленді закритися на три тижні, а також окремі події, включно з інцидентом зі стріляниною на об’єкті ICE у Далласі.

Суддя колегії Сьюзен Грейбер зазначила, що в місті не було надзвичайної ситуації, бо протести протягом кількох тижнів перед відправкою військ залишалися спокійними, здебільшого за участю людей у "костюмах курки або надувних костюмах жаб", а не небезпечних бунтівників, як описували посадовці адміністрації Трампа.

Додамо, що попри таке рішення суду, Пентагон за вказівкою Трампа вже направив до Портленда близько 200 федеральних службовців Нацгвардії Каліфорнії.