Попри рішення суду: Пентагон переводить сотні військових до Портленду

США, Понеділок 06 жовтня 2025 05:28
UA EN RU
Попри рішення суду: Пентагон переводить сотні військових до Портленду Ілюстративне фото: військовослужбовці США (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сотні федеральних службовців Нацгвардії Каліфорнії переводять із району Лос-Анджелеса до Портленда для реалізації планів, оголошених президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Речник Пентагону Шон Парнелл зазначив, що за вказівкою президента близько 200 федеральних службовців Національної гвардії Каліфорнії переводяться зі служби у районі Великого Лос-Анджелеса до Портленда, штат Орегон.

"Їхнім завданням стане підтримка Служби імміграції та митного контролю США та інших федеральних співробітників, які виконують офіційні обов’язки, зокрема щодо забезпечення дотримання федерального законодавства, а також для захисту федеральної власності", - йдеться у заяві.

Розгортання військ у Портленді

У вересні в місті Портленд (штат Орегон) почалися масові акції протесту через жорстку політику адміністрації Трампа та Імміграційної та митної поліції (ICE) стосовно іммігрантів з інших країн, що перебувають у США.

27 вересня президент наказав ввести до Портленду війська для протистояння "внутрішнім терористам". Зокрема, на його думку, такими є представники ліворадикального руху Antifa. Один із його учасників нещодавно скоїв убивство правого активіста Чарлі Кірка.

2 жовтня Трамп констатував неспроможність правоохоронців забезпечити порядок у Портленді, він назвав її "беззаконним хаосом" і розпорядився перевести кількасот солдатів Нацгвардії для захисту в місті федеральних будівель.

5 жовтня суд тимчасово заборонив Трампу розгортати військовослужбовців Нацгвардії Орегону в Портленді. Федеральний суддя не знайшов доказів, які що нещодавні протести вимагають такого кроку.

Зазначимо, що оголошення про переведення 200 військових Нацгвардії пролунало вже після цього рішення федерального суду.

