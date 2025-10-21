Апелляционный суд разрешил Трампу направить войска в Портленд

Коллегия трех судей 9-го апелляционного суда США удовлетворила просьбу Министерства юстиции приостановить судебное решение, которое блокировало отправку войск, пока продолжается юридическое рассмотрение действий Трампа.

Суд отметил, что направление Национальной гвардии является адекватным ответом на действия протестующих, которые повредили федеральное здание и угрожали сотрудникам Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE).

Большинство судей, подписавшихся под анонимным большинством, включало судью коллегии Бриджет Бейд и судью коллегии Райана Нельсона, обоих назначенных Трампом в его первый президентский срок.

Нельсон также написал особое мнение, в котором утверждал, что суды не имеют полномочий даже проверять решения президента о направлении войск.

Судья коллегии Сьюзен Грейбер, назначенная демократом Биллом Клинтоном, высказала особое мнение. Она заявила, что разрешение на введение войск в ответ на "только неудобные" протесты является "не просто абсурдным", а и опасным, и призвала полный 9-й апелляционный суд отменить постановление, прежде чем Трамп успеет отправить войска.

Генеральный прокурор Орегона Дэн Рейфилд также призвал 9-й апелляционный суд пересмотреть решение, заявив, что оно ставит Америку на "опасный путь".

"Если сегодняшнее решение останется в силе, оно предоставит президенту одностороннюю власть выводить солдат Орегона на наши улицы почти без каких-либо оснований", - сказал Рейфилд.

В то же время, пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон приветствовала решение, отметив, что Трамп реализовал свои законные полномочия для защиты федерального имущества и персонала от протестующих.

Решение Апелляционного суда дает президенту-республиканцу важную юридическую победу при отправке военных во все большее количество городов, находящихся под руководством политиков от Демократической партии.

Отправка войск в Портленд

27 сентября Трамп приказал направить 200 солдат Нацгвардии в Портленд для подавления протестов и усиления внутреннего контроля за иммиграцией. Он назвал город "опустошенным войной" и разрешил в случае необходимости применить полную силу.

Нацгвардия выступает как силы ополчения штата, подчиненные губернаторам штата, кроме случаев, когда президент привлекает ее к федеральной службе.

В приказах о направлении войск в Калифорнию, Орегон и Иллинойс Трамп опирался на закон - Раздел 12406 Главы 10 Кодекса США. Он позволяет президенту привлекать Нацгвардию штата для отражения вторжения, подавления восстания или для обеспечения исполнения закона.

Однако руководство города Порленд и штата Орегон подало иск против администрации, утверждая, что действия Трампа нарушают несколько федеральных законов об использовании военных сил, а также права штата в соответствии с 10-й поправкой Конституции США.

Иск обвинял Трампа в преувеличении масштаба протестов против его иммиграционной политики, чтобы оправдать незаконный захват контроля над подразделениями Нацгвардии штата.

Полицейские отчеты штата показали, что протесты в Портленде были "малыми и спокойными", что привело лишь к 25 арестам в середине июня и ни одного ареста за 3,5 месяца после 19 июня.

Незаконное решение Трампа

4 октября федеральный судья Портленда, назначенная Трампом судья Окружного суда США Карин Иммергут также постановила, что президент, вероятно, действовал незаконно в своем решении отправить войска в Портленд.

Она запретила Трампу направлять Нацгвардию в Портленд как минимум до конца октября и назначила начало судебного разбирательства на 29 октября, чтобы определить, накладывать ли долгосрочный запрет.

Иммергут приняла решение против администрации 4 и 5 октября, сначала постановив, что Трамп не может захватить контроль над Национальной гвардией Орегона, а затем постановила, что он не может обойти это решение, привлекая войска Национальной гвардии из других штатов.

Она отметила, что нет доказательств того, что последние протесты в Портленде достигли уровня восстания или серьезно препятствовали правоохранителям, а описание Трампом города как "опустошенного войной" "просто не соответствует фактам".

Иммергут - одна из трех судей окружного суда, которые приняли решение против использования Трампом Нацгвардии, и ни один судья окружного суда еще не вынес решение в пользу Трампа по делам о Национальной гвардии.

Мнения судей разделились

В то же время, при оценке сентябрьского решения Трампа, что протесты создали "невозможность" выполнения федерального закона в Портленде, судьи 9-го апелляционного суда разделились относительно того, какие доказательства необходимо учитывать.

Большинство рассматривали доказательства с июня, когда активные протесты заставили штаб-квартиру ICE в Портленде закрыться на три недели, а также отдельные события, включая инцидент со стрельбой на объекте ICE в Далласе.

Судья коллегии Сьюзен Грейбер отметила, что в городе не было чрезвычайной ситуации, потому что протесты в течение нескольких недель перед отправкой войск оставались спокойными, в основном с участием людей в "костюмах курицы или надувных костюмах лягушек", а не опасных бунтовщиков, как описывали чиновники администрации Трампа.

Добавим, что несмотря на такое решение суда, Пентагон по указанию Трампа таки направил в Портленд около 200 федеральных служащих Нацгвардии Калифорнии.