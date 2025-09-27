ua en ru
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда

Субота 27 вересня 2025
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Автор: Данило Крамаренко

Федеральні сили США мають посилити охорону порядку в Портленді. Який, на думку президента Дональда Трампа, потерпає від "внутрішніх терористів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social.

Зокрема, Трамп повідомив, що на прохання федерального міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем доручив міністру війни Піту Гегсету надати необхідні війська для захисту "спустошеного війною" Портленда.

"... і всіх наших обложених об'єктів імміграційної та митної поліції від атак "Антифа" та інших внутрішніх терористів. Я також дозволяю використовувати всі сили, якщо це необхідно", - зазначив президент США.

Зазначимо, влітку Трамп розгортав Національну гвардію і морську піхоту проти протестів у Лос-Анджелесі. А зараз посилив риторику проти так званих "радикальних лівих" (зокрема "Антифа"), яких звинувачує в політичному насильстві в країні.

Особливо вона загострилася після вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка.

Днями президент також підписав указ про визнання "Антифа" терористами. Під цю назву підпадають рухи та особи, які ставлять собі за мету боротьбу з фашизмом. Об'єднує ліві та ліворадикальні течії.

Що відбувається в Портленді

У цьому місті тривають протести, пов'язані з надмірним застосуванням сили імміграційною службою ICE. Люди протестують проти застосування сльозогінного газу, методів контролю натовпу та агентів, які "розсіюють" демонстрантів без розбору.

Останнім часом біля будівлі ICE у Портленді відбуваються нічні протести, пік яких припав на червень - відтоді відбуваються і невеликі сутички. Вдень там часто збираються правозахисні активісти, щоб допомагати тим, кого затримують.

Нагадаємо, антимігрантська політика Трампа набирає обертів. Нещодавно він попросив Верховний суд скасувати автоматичне надання американського громадянства для дітей іммігрантів.

Також він пригрозив оголосити надзвичайний стан у Вашингтоні, якщо федеральна влада "дозволить підвищення рівня злочинності" через відмову від співпраці з міграційною службою. Президент США приписує собі нібито повну перемогу над злочинністю в столиці.

До цього він робив недвозначний натяк на те, що хоче посилення антимігрантської політики в Чикаго. Зокрема, опублікував пост зі словами "Люблю запах депортацій вранці".

