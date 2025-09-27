Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда

Федеральні сили США мають посилити охорону порядку в Портленді. Який, на думку президента Дональда Трампа, потерпає від "внутрішніх терористів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social .

Зокрема, Трамп повідомив, що на прохання федерального міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем доручив міністру війни Піту Гегсету надати необхідні війська для захисту "спустошеного війною" Портленда.

"... і всіх наших обложених об'єктів імміграційної та митної поліції від атак "Антифа" та інших внутрішніх терористів. Я також дозволяю використовувати всі сили, якщо це необхідно", - зазначив президент США.

Зазначимо, влітку Трамп розгортав Національну гвардію і морську піхоту проти протестів у Лос-Анджелесі. А зараз посилив риторику проти так званих "радикальних лівих" (зокрема "Антифа"), яких звинувачує в політичному насильстві в країні.

Особливо вона загострилася після вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка.

Днями президент також підписав указ про визнання "Антифа" терористами. Під цю назву підпадають рухи та особи, які ставлять собі за мету боротьбу з фашизмом. Об'єднує ліві та ліворадикальні течії.

Що відбувається в Портленді

У цьому місті тривають протести, пов'язані з надмірним застосуванням сили імміграційною службою ICE. Люди протестують проти застосування сльозогінного газу, методів контролю натовпу та агентів, які "розсіюють" демонстрантів без розбору.

Останнім часом біля будівлі ICE у Портленді відбуваються нічні протести, пік яких припав на червень - відтоді відбуваються і невеликі сутички. Вдень там часто збираються правозахисні активісти, щоб допомагати тим, кого затримують.