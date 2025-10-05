ua en ru
В США суд заборонив Трампу розгортати Нацгвардію в Портленді

США, Неділя 05 жовтня 2025 16:05
UA EN RU
В США суд заборонив Трампу розгортати Нацгвардію в Портленді Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Федеральний суд штату Орегон в США заборонив президенту Дональду Трампу розгортати в Портленді підрозділи Національної гвардії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Окружний суддя Карін Іммергут ще 4 жовтня ухвалила тимчасову заборону на розгортання федеральних сил у Портленді до моменту подальшого розгляду справи, яку ініціювали влада міста та уряд штату.

Суддя заявила, що невеликі протести у Портленді не можуть слугувати виправданням використання федеральних сил. А дозвіл на їх розгортання може зашкодити суверенітету штату.

"Країна має давню і фундаментальну традицію опору надмірному втручанню уряду, особливо у вигляді військового втручання у цивільні справи... ця історична традиція зводиться до простої тези: це країна конституційного права, а не військового стану", - заявила вона.

Зі свого боку, адміністрація президента США вже подала апеляцію до 9-го окружного апеляційного суду США.

Війська у Портленді

Трамп ще наприкінці вересня заявив, що федеральні військові сили США мають посилити охорону порядку в Портленді. На думку президента, місто потерпає від "внутрішніх терористів". Він назвав місто "спустошеним війною" та заявив, що дав відповідний наказ міністру війни Піту Гегсету.

2 жовтня Трамп заявив, що федеральні правоохоронці не змогли забезпечити дотримання законів в штаті Орегон. Ситуація у Портленді перетворюється на беззаконний хаос. Саме тому він наказав перевести кількасот солдатів Національної гвардії на охорону федеральних будівель у місті.

Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Орегон
