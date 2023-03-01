Апеляція ВАКС встановила Коболєву заставу у 229 мільйонів гривень

Про це пише РБК-Україна з посиланням на судове засідання .

"Апеляція ВАКС скасувала попереднє рішення та призначила заставу в близько 230 млн гривень. Поки думаю, що з цим робити, коментувати більше не буду", - написав Коболєв у своїй Facebook-сторінці.

"Апеляційні скарги прокурорів САП задовольнити частково. Рішення Вищого антикорупційного суду від 23 січня 2023 року - скасувати, ухвалити нове рішення, яким клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, - задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", - заявила суддя.

Водночас на Коболєва були накладені зобов'язання:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що детективи НАБУ повідомили про підозру Коболєву, який у 2018 році, під час очолювання посади голови правління НАК "Нафтогаз України", отримав 10 млн доларів премії.

Вищий антикорупційний суд, зі свого боку, відмовився відправляти Коболєва до СІЗО, внаслідок чого САП вирішила оскаржити рішення судді.

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