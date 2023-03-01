Апеляція ВАКС встановила Коболєву заставу у 229 мільйонів гривень
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визначила заставу колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву у розмірі 229 млн гривень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на судове засідання.
Водночас на Коболєва були накладені зобов'язання:
- прибувати за першим викликом;
- не покидати Україну;
- повідомляти про зміну проживання;
- не спілкуватися зі свідками;
- здати закордонні паспорт.
"Апеляційні скарги прокурорів САП задовольнити частково. Рішення Вищого антикорупційного суду від 23 січня 2023 року - скасувати, ухвалити нове рішення, яким клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, - задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", - заявила суддя.
Реакція Коболєва
"Апеляція ВАКС скасувала попереднє рішення та призначила заставу в близько 230 млн гривень. Поки думаю, що з цим робити, коментувати більше не буду", - написав Коболєв у своїй Facebook-сторінці.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що детективи НАБУ повідомили про підозру Коболєву, який у 2018 році, під час очолювання посади голови правління НАК "Нафтогаз України", отримав 10 млн доларів премії.
Вищий антикорупційний суд, зі свого боку, відмовився відправляти Коболєва до СІЗО, внаслідок чого САП вирішила оскаржити рішення судді.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.