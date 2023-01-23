Суд відмовився відправляти Коболєва в СІЗО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію із залу Вищого антикорупційного суду .

Під час засіданні представники прокуратури виступили з проханням застосувати Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Однак з можливістю внесення застави у розмірі 365 млн гривень.

Суд відмовив у цьому клопотанні.

"Розглянувши клопотання детектива САП про застосування запобіжного заходу тримання під вартою відносно Андрія Коболєва, ...... , слідчий суддя постановив: клопотання детектива залишити без задоволення, копію ухвали негайно вручити прокурору та захисникам, ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів після оголошення", - сказав слідчий суддя Олег Федоров.