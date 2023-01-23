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САП оскаржуватиме відмову суду відправляти Коболєва в СІЗО

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Понеділок 23 січня 2023 19:13
САП оскаржуватиме відмову суду відправляти Коболєва в СІЗО Фото: Андрій Коболєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вищий антикорупційний суд відмовився відправляти до СІЗО колишнього голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. САП планує оскаржити рішення судді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням пресслужбу САП.

"Прокурор САП не погоджується з рішенням суду про відмову в застосуванні запобіжного заходу колишньому Голові правління НАК "Нафтогаз України", який підозрюється у заволодінні шляхом зловживання своїм службовим становищем понад 229 млн грн", - пише пресслужба.

Прокурор вважає, що рішення суду є необґрунтованим та незаконним. Водночас ігнорування запобіжного заходу може негативно вплинути на подальше розслідування. Також існують ризики, що Коболєв може втікти з країни або ж перешкоджати слідству.

"Зважаючи на викладене, прокурор після ознайомлення з повним текстом рішенням суду, оскаржить це рішення в суді апеляційної інстанції", - додає САП.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що детективи НАБУ повідомили про підозру Коболєву, який у 2018 році, під час очолювання посади голови правління НАК "Нафтогаз України", отримав 10 млн доларів премії.

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