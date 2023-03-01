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Апелляция ВАКС установила Коболеву залог в 229 миллионов гривен

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Среда 01 марта 2023 18:06
Апелляция ВАКС установила Коболеву залог в 229 миллионов гривен Фото: Андрей Коболев, бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" (facebook.com/andriy.kobolyev)
Автор: Сергей Пышкин

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда определила залог бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в размере 229 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на судебное заседание.

В то же время на Коболева были наложены обязательства:

  • прибывать по первому вызову;
  • не покидать Украину;
  • сообщать об изменении проживания;
  • не общаться со свидетелями;
  • сдать загранпаспорт.

"Апелляционные жалобы прокуроров САП удовлетворить частично. Решение Высшего антикоррупционного суда от 23 января 2023 года - отменить, принять новое решение, которым ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, - удовлетворить частично. Применить к подозреваемому ", - заявила судья.

Реакция Коболева

"Апелляция ВАКС отменила предыдущее решение и назначила залог в около 230 млн гривен. Пока думаю, что с этим делать, комментировать больше не буду", - написал Коболев в своей Facebook-странице.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что детективы НАБУ сообщили о подозрении Коболеву, который в 2018 году, во время возглавления должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины", получил 10 млн долларов премии.

Высший антикоррупционный суд со своей стороны отказался отправлять Коболева в СИЗО, в результате чего САП решила обжаловать решение судьи.

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