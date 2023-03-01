Апелляция ВАКС установила Коболеву залог в 229 миллионов гривен

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на судебное заседание .

В то же время на Коболева были наложены обязательства:

прибывать по первому вызову;

не покидать Украину;

сообщать об изменении проживания;

не общаться со свидетелями;

сдать загранпаспорт.

"Апелляционные жалобы прокуроров САП удовлетворить частично. Решение Высшего антикоррупционного суда от 23 января 2023 года - отменить, принять новое решение, которым ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, - удовлетворить частично. Применить к подозреваемому ", - заявила судья.

Реакция Коболева

"Апелляция ВАКС отменила предыдущее решение и назначила залог в около 230 млн гривен. Пока думаю, что с этим делать, комментировать больше не буду", - написал Коболев в своей Facebook-странице.