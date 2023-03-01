Апелляция ВАКС установила Коболеву залог в 229 миллионов гривен
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда определила залог бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в размере 229 млн гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на судебное заседание.
В то же время на Коболева были наложены обязательства:
- прибывать по первому вызову;
- не покидать Украину;
- сообщать об изменении проживания;
- не общаться со свидетелями;
- сдать загранпаспорт.
"Апелляционные жалобы прокуроров САП удовлетворить частично. Решение Высшего антикоррупционного суда от 23 января 2023 года - отменить, принять новое решение, которым ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, - удовлетворить частично. Применить к подозреваемому ", - заявила судья.
Реакция Коболева
"Апелляция ВАКС отменила предыдущее решение и назначила залог в около 230 млн гривен. Пока думаю, что с этим делать, комментировать больше не буду", - написал Коболев в своей Facebook-странице.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что детективы НАБУ сообщили о подозрении Коболеву, который в 2018 году, во время возглавления должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины", получил 10 млн долларов премии.
Высший антикоррупционный суд со своей стороны отказался отправлять Коболева в СИЗО, в результате чего САП решила обжаловать решение судьи.
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