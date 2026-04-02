Апеляція поставила крапку у справі Насірова: який вирок отримав ексглава ДФС

15:45 02.04.2026 Чт
2 хв
Стало відомо, чи вдалося захисту оскаржити вирок про 6 років за ґратами?
aimg Сергій Козачук
Фото: колишній голова ДФС Роман Насіров (Getty Images)

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі вирок про позбавлення волі для колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, внісши лише технічні зміни до рішення суду першої інстанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Рішення апеляційного суду

Як зазначили в АП ВАКС, 2 квітня 2026 року колегія суддів розглянула апеляційні скарги сторони захисту на вирок від 31 жовтня 2025 року. Ексголову ДФС визнано винним у зловживанні службовим становищем.

Суд підтвердив основне покарання - 6 років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади протягом 3 років та штрафом у розмірі 17 000 гривень.

Водночас апеляція виключила з вироку посилання на свідчення одного зі свідків та перерахувала термін попереднього ув'язнення за формулою "день за два" згідно з нормами КК України.

"Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду", - йдеться у повідомленні.

Фото: колегія суддів розглянула апеляційні скарги захисту Насірова (t.me/apvasgovua)

Щодо колишнього директора одного з департаментів ДФС Володимира Новікова, якого обвинувачували у пособництві, апеляційні скарги залишили без задоволення.

Раніше його було виправдано судом першої інстанції через недоведеність провини, і це рішення залишилося незмінним.

"В іншій частині апеляційні скарги сторони захисту обох обвинувачених залишено без задоволення, а вирок - без змін", - резюмували в суді.

Справа Насірова

Нагадаємо, Роман Насіров очолював Державну фіскальну службу України з травня 2015 року. Його шлях у судових лавах розпочався ще у березні 2017 року, коли детективи НАБУ затримали посадовця за підозрою у зловживанні владою.

Протягом тривалого часу розгляд справи затягувався. У квітні 2025 року навколо ексголови ДФС виник новий резонанс, пов'язаний зі скандалом щодо мобілізації, після чого суд змінив йому запобіжний захід на арешт.

Фінальну крапку у першій інстанції було поставлено 31 жовтня 2025 року. Тоді колегія суддів ВАКС визнала Насірова винним та засудила до 6 років позбавлення волі з виплатою штрафу у розмірі 17 тисяч гривень. Саме це рішення сьогодні підтвердила Апеляційна палата.

