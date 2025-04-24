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Насірова арештували після скандалу з мобілізацією

Четвер 24 квітня 2025 22:21
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Насірова арештували після скандалу з мобілізацією Фото: Роман Насіров (sfs.gov.ua)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

У четвер, 24 квітня, суд частково підтримав вимогу прокурора САП і змінив запобіжний захід для колишнього голови ДФС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

За даними РБК-Україна, мова про колишнього голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова, якого обвинувачують у зловживанні службовим становищем.

Згідно з рішенням суду, заставу замінили на тримання під вартою з альтернативою внесення 40 мільйонів гривень. Обвинуваченого взяли під варту безпосередньо в залі суду.

Нагадаємо, відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Справа Насірова

Нагадаємо, що у 2017 році було затримано колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова за підозрою в отриманні хабаря у сумі 722 мільйони гривень від бізнесмена Олега Бахматюка.

Для Насірова було ухвалено рішення про запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень. Через кілька днів він вийшов із СІЗО, сплативши цю заставу.

У жовтні 2022 року Вищий антикорупційний суд знову обрав запобіжний захід для Насірова у вигляді арешту з можливістю внесення застави, яка становила 523,2 мільйона гривень.

У травні минулого року Насіров знову вийшов із СІЗО під заставу.

Вже 9 квітня з'явилася інформація, що Роман Насіров почав служити у ЗСУ на стадії судових дебатів. І що він через це не з'явився на суд. Адвокати просили суддю зупинити провадження з цієї причини.

Але такий метод уникнення відповідальності результатів поки що не дав. Уже сьогодні, 10 квітня, ВАКС продовжив Насірову запобіжний захід до 10 червня.

Окрім того, у ЗСУ скасували наказ про мобілізацію Насірова. Було розпочате службове розслідування щодо законності його призову.

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