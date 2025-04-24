Насірова арештували після скандалу з мобілізацією

У четвер, 24 квітня, суд частково підтримав вимогу прокурора САП і змінив запобіжний захід для колишнього голови ДФС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

За даними РБК-Україна, мова про колишнього голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова, якого обвинувачують у зловживанні службовим становищем.

Згідно з рішенням суду, заставу замінили на тримання під вартою з альтернативою внесення 40 мільйонів гривень. Обвинуваченого взяли під варту безпосередньо в залі суду.

Нагадаємо, відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Справа Насірова

Нагадаємо, що у 2017 році було затримано колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова за підозрою в отриманні хабаря у сумі 722 мільйони гривень від бізнесмена Олега Бахматюка.

Для Насірова було ухвалено рішення про запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень. Через кілька днів він вийшов із СІЗО, сплативши цю заставу.

У жовтні 2022 року Вищий антикорупційний суд знову обрав запобіжний захід для Насірова у вигляді арешту з можливістю внесення застави, яка становила 523,2 мільйона гривень.