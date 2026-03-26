Судді ВАКС просять Зеленського виділити приміщення для роботи

19:05 26.03.2026 Чт
Судді Антикорсуду просять передати їм будівлю на Солом'янці
aimg Сергій Козачук
Судді ВАКС просять Зеленського виділити приміщення для роботи Фото: Вищий антикорупційний суд України (Getty Images)

Судді Вищого антикорупційного суду просять президента Володимира Зеленського втрутитися у ситуацію з виділенням належного приміщення для установи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Читайте також: ВАКС отримав нового керівника: що про нього відомо

Суть звернення до президента

Збори суддів ВАКС ухвалили рішення звернутися до глави держави, щоб вирішити проблему з відсутністю постійного приміщення для здійснення правосуддя.

Попри те, що суд працює вже понад шість років, він досі не забезпечений належною будівлею.

Актуальність питання зросла через завершення чергового етапу добору нових суддів. Поява 22 нових колег у ВАКС та Апеляційній палаті потребує створення робочих умов для їхньої діяльності.

Виконання вимог ЄС

Забезпечення матеріально-технічної бази суду є частиною євроінтеграційних зобов’язань України.

Згідно з Дорожньою картою з питань верховенства права, передача приміщень мала завершитися ще до III кварталу 2025 року.

Судді вже ідентифікували придатну будівлю у Києві за адресою: вул. Василя Липківського, 35.

Вона відповідає функціональним потребам суду. Наразі рішення залежить виключно від Кабінету Міністрів України.

Що відомо про нового голову ВАКС

Нагадаємо, що 25 березня Вищий антикорупційний суд обрав нового керівника. Посаду голови суду обійняв Ігор Строгий, який очолюватиме установу протягом наступних трьох років.

Раніше РБК-Україна писало, що відомо про Ігоря Строгого, який до цього працював суддею у складі ВАКС та брав участь у розгляді резонансних корупційних справ.

Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам'яті, – інтерв'ю з МОН
Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам'яті, – інтерв'ю з МОН