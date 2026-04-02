Апелляция поставила точку в деле Насирова: какой приговор получил экс-глава ГФС

Апелляционная палата ВАКС оставила в силе приговор о лишении свободы для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, внеся лишь технические изменения в решение суда первой инстанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.
Как отметили в АП ВАКС, 2 апреля 2026 года коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты на приговор от 31 октября 2025 года. Экс-глава ГФС признан виновным в злоупотреблении служебным положением.
Суд подтвердил основное наказание - 6 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение 3 лет и штрафом в размере 17 000 гривен.
В то же время апелляция исключила из приговора ссылки на показания одного из свидетелей и пересчитала срок предварительного заключения по формуле "день за два" согласно нормам УК Украины.
"Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда", - говорится в сообщении.
В отношении бывшего директора одного из департаментов ГФС Владимира Новикова, которого обвиняли в пособничестве, апелляционные жалобы оставили без удовлетворения.
Ранее он был оправдан судом первой инстанции из-за недоказанности вины, и это решение осталось неизменным.
"В остальной части апелляционные жалобы стороны защиты обоих обвиняемых оставлены без удовлетворения, а приговор - без изменений", - резюмировали в суде.
Напомним, Роман Насиров возглавлял Государственную фискальную службу Украины с мая 2015 года. Его путь в судебных рядах начался еще в марте 2017 года, когда детективы НАБУ задержали чиновника по подозрению в злоупотреблении властью.
В течение длительного времени рассмотрение дела затягивалось. В апреле 2025 года вокруг экс-главы ГФС возник новый резонанс, связанный со скандалом по мобилизации, после чего суд изменил ему меру пресечения на арест.
Финальная точка в первой инстанции была поставлена 31 октября 2025 года. Тогда коллегия судей ВАКС признала Насирова виновным и приговорила к 6 годам лишения свободы с выплатой штрафа в размере 17 тысяч гривен. Именно это решение сегодня подтвердила Апелляционная палата.