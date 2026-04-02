Апелляция поставила точку в деле Насирова: какой приговор получил экс-глава ГФС

Решение апелляционного суда

Как отметили в АП ВАКС, 2 апреля 2026 года коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты на приговор от 31 октября 2025 года. Экс-глава ГФС признан виновным в злоупотреблении служебным положением.

Суд подтвердил основное наказание - 6 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение 3 лет и штрафом в размере 17 000 гривен.

В то же время апелляция исключила из приговора ссылки на показания одного из свидетелей и пересчитала срок предварительного заключения по формуле "день за два" согласно нормам УК Украины.

"Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда", - говорится в сообщении.

В отношении бывшего директора одного из департаментов ГФС Владимира Новикова, которого обвиняли в пособничестве, апелляционные жалобы оставили без удовлетворения.

Ранее он был оправдан судом первой инстанции из-за недоказанности вины, и это решение осталось неизменным.

"В остальной части апелляционные жалобы стороны защиты обоих обвиняемых оставлены без удовлетворения, а приговор - без изменений", - резюмировали в суде.