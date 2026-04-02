RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Апелляция поставила точку в деле Насирова: какой приговор получил экс-глава ГФС

15:45 02.04.2026 Чт
2 мин
Стало известно, удалось ли защите обжаловать приговор о 6 годах за решеткой?
aimg Сергей Козачук
Фото: бывший глава ГФС Роман Насиров (Getty Images)

Апелляционная палата ВАКС оставила в силе приговор о лишении свободы для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, внеся лишь технические изменения в решение суда первой инстанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Читайте также: Судьи ВАКС просят Зеленского выделить помещение для работы

Решение апелляционного суда

Как отметили в АП ВАКС, 2 апреля 2026 года коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты на приговор от 31 октября 2025 года. Экс-глава ГФС признан виновным в злоупотреблении служебным положением.

Суд подтвердил основное наказание - 6 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение 3 лет и штрафом в размере 17 000 гривен.

В то же время апелляция исключила из приговора ссылки на показания одного из свидетелей и пересчитала срок предварительного заключения по формуле "день за два" согласно нормам УК Украины.

"Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда", - говорится в сообщении.

Фото: коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы защиты Насирова (t.me/apvasgovua)

В отношении бывшего директора одного из департаментов ГФС Владимира Новикова, которого обвиняли в пособничестве, апелляционные жалобы оставили без удовлетворения.

Ранее он был оправдан судом первой инстанции из-за недоказанности вины, и это решение осталось неизменным.

"В остальной части апелляционные жалобы стороны защиты обоих обвиняемых оставлены без удовлетворения, а приговор - без изменений", - резюмировали в суде.

Дело Насирова

Напомним, Роман Насиров возглавлял Государственную фискальную службу Украины с мая 2015 года. Его путь в судебных рядах начался еще в марте 2017 года, когда детективы НАБУ задержали чиновника по подозрению в злоупотреблении властью.

В течение длительного времени рассмотрение дела затягивалось. В апреле 2025 года вокруг экс-главы ГФС возник новый резонанс, связанный со скандалом по мобилизации, после чего суд изменил ему меру пресечения на арест.

Финальная точка в первой инстанции была поставлена 31 октября 2025 года. Тогда коллегия судей ВАКС признала Насирова виновным и приговорила к 6 годам лишения свободы с выплатой штрафа в размере 17 тысяч гривен. Именно это решение сегодня подтвердила Апелляционная палата.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
