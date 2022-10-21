Антонівський міст під вогневим контролем ЗСУ. Гуменюк підтвердила удар, цивільні не постраждали

"Так, ми тримаємо вогневий контроль, але я неодноразово зауважувала, що ми не б'ємо по об'єктах критичної інфраструктури на ураження. Ми не б'ємо по мирних населених пунктах та місцевому населенню", - сказала вона.

Зазначимо, що раніше окупанти заявили, що по Антонівському мосту було завдано 12 ракетних ударів із HIMARS, що призвело до жертв.

"Те, що на мосту в цей час не може бути цивільних, стверджують навіть самі окупанти, бо це комендантська година і дуже суворі заходи вживаються до тих, хто її може порушити. Цивільних там не було", - наголосила Гуменюк.

При цьому вона зазначила, що внаслідок удару могли постраждати окупанти, які переодяглися у цивільний одяг.

"Вони намагаються приховати свою приналежність до військових і зробити картинку, що відбувається обстріл мирного населення. Але це не так", - додала вона.

Нагадаємо, 19 липня Антонівський міст був обстріляний. Він зазнав ушкоджень, але ще був придатний для експлуатації.

У ніч на 27 липня ЗСУ завдали ще одного удару по мосту в Херсоні. Рух шляхопроводом було перекрито.

У серпні українські військові ударом по Антонівському мосту в Херсоні влучили в російську колону з боєприпасами. Після цього окупанти намагалися звести понтонну переправу через річку Дніпро впритул до мосту.

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