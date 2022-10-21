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Антоновский мост под огневым контролем ВСУ. Гуменюк подтвердила удар, гражданские не пострадали

Иллюстративное фото: Гуменюк подтвердила удар по Антоновскому мосту, гражданские не пострадали (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В ночь на 21 октября украинские военные нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне. При этом он был нанесен в комендантский час, поэтому гражданские не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Да, мы держим огневой контроль, но я неоднократно отмечала, что мы не бьем по объектам критической инфраструктуры на поражение. Мы не бьем по мирным населенным пунктам и местному населении", - сказала она.

Отметим, что ранее оккупанты заявили, что по Антоновскому мосту было нанесено 12 ракетных ударов с HIMARS, что привело к жертвам.

"То, что на мосту в это время не может быть гражданских, утверждают даже сами оккупанты, потому что это комендантский час и очень строгие меры принимаются к тем, кто его может нарушить. Гражданских там не было", - подчеркнула Гуменюк.

При этом она отметила, что в результате удара могли пострадать переодевшиеся в гражданскую одежду оккупанты.

"Они пытаются скрыть свою принадлежность к военным и сделать картинку, что происходит обстрел мирного населения. Но это не так", - добавила она.

Напомним, 19 июля Антоновский мост был обстрелян. Он получил повреждения, но еще был пригоден для эксплуатации.

В ночь на 27 июля ВСУ нанесли еще один удар по мосту в Херсоне. Движение по путепроводу было перекрыто.

В августе украинские военные ударом по Антоновскому мосту в Херсоне попали в российскую колонну с боеприпасами. После этого оккупанты пытались возвести понтонную переправу через реку Днепр вплотную к мосту.

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ХерсонВСУ