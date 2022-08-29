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Оккупанты строят понтонную переправу через Днепр вплотную к Антоновскому мосту: спутниковые снимки

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Херсон, Понедельник 29 августа 2022 06:30
Оккупанты строят понтонную переправу через Днепр вплотную к Антоновскому мосту: спутниковые снимки Фото: россияне строят понтонную переправу через Днепр вплотную к Антоновскому мосту (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

В Херсонской области российские оккупанты пытаются свести понтонну переправу через реку Днепр вплотную к Антоновскому мосту, который ранее вывели из строя ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

Журналисты-расследователи обнародовали спутниковые снимки Planet Labs.

Они рассказали, что по состоянию на 27 августа вражеским войскам удалось построили 620 метров переправы - почти до середины моста.

Первые признаки строительства переправы были зафиксированы 19 августа.

Оккупанты строят понтонную переправу через Днепр вплотную к Антоновскому мосту: спутниковые снимки

Фото: Спутниковый снимок Антоновского моста ("Схемы")

Переправа-мишень для ВСУ

К слову, о планах российских оккупантов 23 августа рассказали в британской разведке. Тогда было отмечено, что понтонная переправа будет мишенью для ВСУ.

"Эта переправа является ключевым звеном между оккупированным Россией Херсоном и Востоком. В течение нескольких недель русские силы полагались на паромную переправу через водный путь. Если Россия достроит импровизированный мост, это почти наверняка увеличит пропускную способность по сравнению с паромом", - указали разведчики.

Напомним, 19 июля Антоновский мост был обстрелян. После этого стало известно, что он поврежден, но пригоден для эксплуатации.

В ночь на 27 июля ВСУ нанесли еще один удар по мосту в Херсоне. Движение по путепроводу было перекрыто.

Недавно наши воины ударом по Антоновскому мосту в Херсоне попали в российскую колонну с боеприпасами.

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