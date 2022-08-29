Оккупанты строят понтонную переправу через Днепр вплотную к Антоновскому мосту: спутниковые снимки

Фото: россияне строят понтонную переправу через Днепр вплотную к Антоновскому мосту (Скриншот с видео)

В Херсонской области российские оккупанты пытаются свести понтонну переправу через реку Днепр вплотную к Антоновскому мосту, который ранее вывели из строя ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".