ВСУ ударом по Антоновскому мосту попали в колонну с боеприпасами, - Хлань

"ВСУ не просто попали в мост, а сделали это именно в тот момент, когда по нему двигалась колонна российских автомобилей с боеприпасами. Люди звонят, говорят, что такого еще не помнят", - отметил он.

По его словам, удар был настолько мощным, что сдетонировали боеприпасы в российских военных КамАЗах, в результате чего были повреждены бетонные конструкции. Он также отметил, что как говорят свидетели, мост якобы окончательно развалился.