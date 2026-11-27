Антициклон несе мороз: синоптик пояснила, як зміниться погода в Україні в суботу й неділю
Погода в Україні найближчими днями відчутно зміниться. Опадів стане менше, але температура повітря знизиться до "мінусів" у більшості областей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Що буде з погодою в Україні найближчими днями
Експерт розповіла, що до України зі скандинавських країв поступово переміщується антициклон на ім'я Manuel.
Через це опадів і хмарності найближчим часом буде менше.
Атмосферний тиск - зростатиме.
Проте "мінусів" при цьому стане більше.
До України наближається антициклон Manuel (карта: facebook.com/tala.didenko)
Чого чекати від погоди в суботу, 28 листопада
В суботу, 28 листопада, опади очікуються лише:
- на південному заході;
- на крайньому півдні.
"Решта території вже підпорядковуватиметься власне антициклону, тому буде сухо і подекуди навіть із сонцем", - повідомила Діденко.
Вона зауважила, що оскільки "антициклон тиснутиме, а південна циклонічність - опиратиметься", така "боротьба виллється у посилення східного вітру на півдні та заході України".
Температура повітря очікується:
- найближчої ночі - близько -2...-7°C;
- вдень - близько -1...-5°C.
"На пару градусів тепліше - на півдні та на Закарпатті", - уточнила синоптик.
Прогноз погоди на 28 листопада від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)
Як зміниться ситуація в неділю, 29 листопада
Діденко розповіла, що в неділю, 29 листопада, антициклон "підсунеться ще ближче" до України.
Тому погода повсюди очікується без опадів.
Температура повітря при цьому буде "легко чи помірно" морозна.
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До чого готуватись мешканцям Києва
У Києві, за даними Діденко, суха погода буде переважати:
- і в суботу, 28 листопада;
- і в неділю, 29 листопада.
"Навіть із сонячними проясненнями", - уточнила синоптик.
При цьому буде морозно:
- вночі - до -3...-5°C;
- вдень - близько -1...-3°C.
"Слизько", - попередила спеціаліст мешканців і гостей столиці.
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Чи надовго "затримаються" морози в Україні
Насамкінець Діденко повідомила, що морози в Україні впродовж першої половини наступного тижня - посиляться.
"Друга половина тижня принесе послаблення холоду", - підсумувала вона.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про справжній снігопад у листопаді - де в Україні опадів 27 листопада випало найбільше.
Тим часом у ДСНС пояснили, як не замерзнути в мороз і врятувати інших.
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