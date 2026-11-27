Погода в Україні найближчими днями відчутно зміниться. Опадів стане менше, але температура повітря знизиться до "мінусів" у більшості областей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

​Що буде з погодою в Україні найближчими днями

Експерт розповіла, що до України зі скандинавських країв поступово переміщується антициклон на ім'я Manuel.

Через це опадів і хмарності найближчим часом буде менше.

Атмосферний тиск - зростатиме.

Проте "мінусів" при цьому стане більше.

До України наближається антициклон Manuel (карта: facebook.com/tala.didenko)

Чого чекати від погоди в суботу, 28 листопада

В суботу, 28 листопада, опади очікуються лише:

на південному заході;

на крайньому півдні.

"Решта території вже підпорядковуватиметься власне антициклону, тому буде сухо і подекуди навіть із сонцем", - повідомила Діденко.

Вона зауважила, що оскільки "антициклон тиснутиме, а південна циклонічність - опиратиметься", така "боротьба виллється у посилення східного вітру на півдні та заході України".

Температура повітря очікується:

найближчої ночі - близько -2...-7°C;

вдень - близько -1...-5°C.

"На пару градусів тепліше - на півдні та на Закарпатті", - уточнила синоптик.

Прогноз погоди на 28 листопада від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

Як зміниться ситуація в неділю, 29 листопада

Діденко розповіла, що в неділю, 29 листопада, антициклон "підсунеться ще ближче" до України.

Тому погода повсюди очікується без опадів.

Температура повітря при цьому буде "легко чи помірно" морозна.

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До чого готуватись мешканцям Києва

У Києві, за даними Діденко, суха погода буде переважати:

і в суботу, 28 листопада;

і в неділю, 29 листопада.

"Навіть із сонячними проясненнями", - уточнила синоптик.

При цьому буде морозно:

вночі - до -3...-5°C;

вдень - близько -1...-3°C.

"Слизько", - попередила спеціаліст мешканців і гостей столиці.

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Чи надовго "затримаються" морози в Україні

Насамкінець Діденко повідомила, що морози в Україні впродовж першої половини наступного тижня - посиляться.

"Друга половина тижня принесе послаблення холоду", - підсумувала вона.