Снігопад у листопаді: де в Україні опадів випало найбільше (фото, відео)
Вночі та зранку 27 листопада у деяких областях України випало чимало снігу. Місцями на дороги навіть вивели спецтехніку комунальників.
Докладніше про сніг у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Чернівецька область
За даними Чернівецької міської ради, у місті засніжило вперше цього сезону.
"Спецтехніка МіськШЕПу здійснила 8 виїздів та пройшла 195 кілометрів маршрутів. Як завжди у цілодобовому режимі", - повідомили громадянам.
Станом на 8 годину ранку на обробку доріг вже використали 23 тонни солі та 13,5 кубометрів суміші.
"У повній готовності 9 одиниць снігоочисної техніки. Вулиці продовжують чистити й посипати, щоб рух містом залишався комфортним", - розповіли у міській раді.
Уточнюється, що КП "Містосервіс" та Трест зеленого господарства прибирають пішохідні зони, площі та сквери.
Тернопільська область
Чимало снігу випало також місцями у Тернопільській області.
Він "затримався" на рослинах, дорогах і будівлях.
Сніг у місті Тернопіль зранку 27 листопада (фото: РБК-Україна)
Львівська область
У Львові комунальники почали прибирати сніг ще вночі.
"Цієї ночі у Львові випала значна кількість опадів. Комунальні служби від ночі прибирають вулиці та тротуари міста", - повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
До робіт, за даними першого заступника міського голови Андрія Москаленка, залучили 78 одиниць спецтехніки та 1282 двірники.
"Мешканців просять бути обережними на дорогах і тротуарах та планувати більше часу на дорогу. Якщо помітили неприбрану ділянку, повідомляйте на Гарячу лінію міста за номером 15-80", - додали у ЛМР.
Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич розповів, що місто паралізували затори.
"Через снігопад та складні дорожні умови утворилися великі затори на багатьох напрямках", - уточнив посадовець.
Тим часом на вул. Юрія Мушака (станом на 09:20) утворилася справжня "ковзанка".
Хмельницька область
Засніжило також і в місті Хмельницький.
"Місто в заторах", - поділились у Telegram-каналі "Реальний Хмельницький" й опублікували відповідні кадри.
Івано-Франківська область
Шаром снігу вкрив кінець листопада і місто Івано-Франківськ.
Опади "затримались" на більшості поверхонь.
Засніжені дороги Прикарпаття розчищали вночі, за даними Telegram-каналу "Мій Івано-Франківськ", понад 40 одиниць спецтехніки.
До ліквідації наслідків негоди залучили 54 працівників.
Особливу увагу приділяють:
- гірським перевалам;
- крутим спускам і підйомам.
Водіїв закликають:
- дотримуватися безпечної дистанції;
- не перевищувати швидкість;
- не виїжджати на літніх шинах.
Дніпропетровська область
Про "зимову казку" повідомляють також мешканці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Кадрами засніженого міста діляться місцеві пабліки.
Дехто відмічає, що настрій у місті - справжній "Джингл белз".
Високогір'я Карпат
Згідно з повідомленням гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook, станом на 9 годину ранку п'ятниці, 27 листопада 2026 року, на горі Піп Іван було хмарно.
Вітер спостерігався західний, зі швидкістю 3 м/с.
Температуру повітря зафіксували на рівні -4°С.
Ситуація на горі Піп Іван зранку 27 листопада 2026 року (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Виходячи з фото, оприлюдненого рятувальниками, на високогір'ї зараз лежить чимало снігу. А видимість зранку була дуже обмеженою.
Нагадаємо, раніше синоптики УкрГМЦ попередили українців, що погода 27 листопада місцями може бути небезпечна (через значний сніг та ожеледицю на дорогах).
Очікується, що вже на вихідних опадів стане менше, але температура повітря відчутно знизиться.
Крім того, у ДСНС пояснили, як не замерзнути в мороз і врятувати інших.
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