Антициклон несет мороз: синоптик объяснила, как изменится погода в Украине в субботу и воскресенье
Погода в Украине в ближайшие дни ощутимо изменится. Осадков станет меньше, но температура воздуха снизится до "минусов" в большинстве областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Что будет с погодой в Украине в ближайшие дни
Эксперт рассказала, что в Украину из скандинавских краев постепенно перемещается антициклон по имени Manuel.
Из-за этого осадков и облачности в ближайшее время будет меньше.
Атмосферное давление - будет расти.
Однако "минусов" при этом станет больше.
К Украине приближается антициклон Manuel (карта: facebook.com/tala.didenko)
Чего ждать от погоды в субботу, 28 ноября
В субботу, 28 ноября, осадки ожидаются только:
- на юго-западе;
- на крайнем юге.
"Остальные территории уже будут подчиняться собственно антициклону, поэтому будет сухо и кое-где даже с солнцем", - сообщила Диденко.
Она отметила, что поскольку "антициклон будет давить, а южная циклоничность будет сопротивляться", такая "борьба выльется в усиление восточного ветра на юге и западе Украины".
Температура воздуха ожидается:
- в ближайшую ночь - около -2...-7°C;
- днем - около -1...-5°C.
"На пару градусов теплее - на юге и на Закарпатье", - уточнила синоптик.
Прогноз погоды на 28 ноября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)
Как изменится ситуация в воскресенье, 29 ноября
Диденко рассказала, что в воскресенье, 29 ноября, антициклон "подвинется еще ближе" к Украине.
Поэтому погода везде ожидается без осадков.
Температура воздуха при этом будет "легко или умеренно" морозной.
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К чему готовиться жителям Киева
В Киеве, по данным Диденко, сухая погода будет преобладать:
- и в субботу, 28 ноября;
- и в воскресенье, 29 ноября.
"Даже с солнечными прояснениями", - уточнила синоптик.
При этом будет морозно:
- ночью - до -3...-5°C;
- днем - около -1...-3°C.
"Скользко", - предупредила специалист жителей и гостей столицы.
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Надолго ли "задержатся" морозы в Украине
В заключение Диденко сообщила, что морозы в Украине в течение первой половины следующей недели - усилятся.
"Вторая половина недели принесет ослабление холода", - подытожила она.
Напомним, ранее мы рассказывали о настоящем снегопаде в ноябре - где в Украине осадков 27 ноября выпало больше всего.
Тем временем в ГСЧС объяснили, как не замерзнуть в мороз и спасти других.
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