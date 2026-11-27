Погода в Украине в ближайшие дни ощутимо изменится. Осадков станет меньше, но температура воздуха снизится до "минусов" в большинстве областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Что будет с погодой в Украине в ближайшие дни

Эксперт рассказала, что в Украину из скандинавских краев постепенно перемещается антициклон по имени Manuel.

Из-за этого осадков и облачности в ближайшее время будет меньше.

Атмосферное давление - будет расти.

Однако "минусов" при этом станет больше.

К Украине приближается антициклон Manuel (карта: facebook.com/tala.didenko)

Чего ждать от погоды в субботу, 28 ноября

В субботу, 28 ноября, осадки ожидаются только:

на юго-западе;

на крайнем юге.

"Остальные территории уже будут подчиняться собственно антициклону, поэтому будет сухо и кое-где даже с солнцем", - сообщила Диденко.

Она отметила, что поскольку "антициклон будет давить, а южная циклоничность будет сопротивляться", такая "борьба выльется в усиление восточного ветра на юге и западе Украины".

Температура воздуха ожидается:

в ближайшую ночь - около -2...-7°C;

днем - около -1...-5°C.

"На пару градусов теплее - на юге и на Закарпатье", - уточнила синоптик.

Прогноз погоды на 28 ноября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

Как изменится ситуация в воскресенье, 29 ноября

Диденко рассказала, что в воскресенье, 29 ноября, антициклон "подвинется еще ближе" к Украине.

Поэтому погода везде ожидается без осадков.

Температура воздуха при этом будет "легко или умеренно" морозной.

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К чему готовиться жителям Киева

В Киеве, по данным Диденко, сухая погода будет преобладать:

и в субботу, 28 ноября;

и в воскресенье, 29 ноября.

"Даже с солнечными прояснениями", - уточнила синоптик.

При этом будет морозно:

ночью - до -3...-5°C;

днем - около -1...-3°C.

"Скользко", - предупредила специалист жителей и гостей столицы.

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Надолго ли "задержатся" морозы в Украине

В заключение Диденко сообщила, что морозы в Украине в течение первой половины следующей недели - усилятся.

"Вторая половина недели принесет ослабление холода", - подытожила она.