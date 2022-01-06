"Антитеррористическая спецоперация" в Казахстане и наводнение на Закарпатье: новости за 5 января

В Казахстан решили направить миротворцев, дожди вызвали наводнения на Закарпатье, в Африке проснулся один из самых больших вулканов мира. Подробнее о том, что произошло в среду, 5 января - в материале РБК-Украина.

Антитеррористическая спецоперация и миротворцы: что происходит в Казахстане

В Алматы началась антитеррористическая операция для подавления массовых акций протеста. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев назвал протестующих международными террористами.

Накануне протестующие подожгли мэрию и захватили аэропорт Алматы. После этого по всему Казахстану ввели чрезвычайное положение.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан. Подробнее о том, что происходит в Казахстане – в материале РБК-Украина.

Оползни, подтопленные дома и дороги: дожди вызвали наводнения на Закарпатье

В Закарпатской области из-за сильных дождей начались наводнения. В воде оказались домохозяйства, жилые дома, а также дороги.

По состоянию на 17:00 на территории Береговского, Хустского, Раховского, Тячевского и Мукачевского районов были подтоплены 160 домохозяйств, 34 жилых дома и 3 помещения трансформаторных подстанций. В селе Немецкая Мокрая и селе Тарасовка произошли оползни.

ЕС и НАТО должны готовиться к разным сценариям вторжения РФ в Украину, - МИД Латвии

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ЕС и НАТО должны активнее готовиться к возможному вторжению РФ в Украину. Это, по его словам, может быть как полномасштабная война, так и более мелкие операции.

"Мы сейчас обсуждаем очень жесткие сценарии - полномасштабное вторжение в Украину, полномасштабные санкции экономического реагирования. Но необходимо учитывать, что возможны и другие сценарии-более мелкие операции, различные элементы гибридной войны, и я думаю, что как НАТО, так и ЕС должны работать в этом направлении", - отметил Ринкевичс.

В Африке проснулся один из самых больших вулканов мира: что известно

Один из наиболее активных вулканов мира, расположенный на горе Ньярогонго на востоке Демократической Республики Конго, начал извергать тучи дыма и вулканический пепел. Геологи уже наблюдают повышение сейсмической активности

Жителям посоветовали сохранять спокойствие, но люди напуганы, поскольку помнят разрушительные последствия, вызванные извержением вулкана в мае прошлого года. Тогда погибли 32 человека, еще тысячи были вынуждены искать новые дома.

В Украину движется похолодание до -10 градусов: где ударят морозы

Погода в Украине принесет похолодание на рождественских выходных. Местами температура снизится до -10 градусов, правда ночью. Холодный воздух начнет заходить в страну уже в четверг, 6 января.

Что будет с погодой в стране в следующие три дня - читайте в материале Styler.