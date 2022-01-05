ru ua
Ср, 05 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Африке проснулся один из самых больших вулканов мира: что известно

Новина українською →
Конго, Среда 05 января 2022 18:36
В Африке проснулся один из самых больших вулканов мира: что известно Фото: извержение вулкана
Автор: Ольга Белей

Один из наиболее активных вулканов мира, расположенный на горе Ньярогонго на востоке Демократической Республики Конго, начал извергать тучи дыма и вулканический пепел. Геологи уже наблюдают повышение сейсмической активности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Один из самых активных вулканов в мире - гора Ньирагонго на востоке Демократической Республики Конго - извергает в небо огромные облака черного дыма и вулканического пепла. Фотографии, размещенные в социальных сетях, показывают кратер горы Ньирагонго, заполненный горячей лавой", - пишет издание.

Как стало известно, пока рано говорить о извержении, но геологи уже наблюдают повышение сейсмической активности.

Жителям посоветовали сохранять спокойствие, но люди напуганы, поскольку до сих пор не забыли разрушительные последствия, вызванные извержением вулкана в мае прошлого года. Тогда погибли 32 человека, еще тысячи были вынуждены искать новые дома. Большинство беженцев сбежали в соседнюю Руанду, в то время как другие все еще живут во временном лагере в городе Гома.

Напомним, в декабре жители индонезийского острова Ява спасались бегством от огромного шлейфа пепла из-за действующего вулкана, который извергался во второй раз за последние несколько месяцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Африка
NEWS
Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть
Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть
DAILY
Гражданские в засаде. Как киевская терроборона готовится встречать врага
Стас Козлюкдля РБК-Украина Гражданские в засаде. Как киевская терроборона готовится встречать врага