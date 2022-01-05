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Совет ОДКБ решил направить миротворцев в Казахстан

Новина українською →
Среда 05 января 2022 23:37
Совет ОДКБ решил направить миротворцев в Казахстан Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (facebook.com/nikol pashinyan)
Автор: Артур Родивилов

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан. Миротворцы вводятся на определенный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Решение принято в связи с обращением президента Казахстана и "ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету, вызванной, в том числе, вмешательством извне".

"Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Госдуме РФ заявили, что миротворческие силы ОДКБ смогут находиться в Казахстане до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

"ОДКБ в основном лишь будет обеспечивать безопасность объектов, инфраструктуры и прочее", - сказал глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

В состав ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Согласно официальным данным, общая численность миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности - около 3 600 человек.

Напомним, вечером 5 января в Алматы началась антитеррористическая операция для подавления массовых акций протеста.

Отметим, ранее Касым-Жомар Токаев попросил ОДКБ о помощи в подавлении акций протеста.

Как сообщало РБК-Украина, в состав ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В рамках организации страны-участницы договора могут отправлять свои войска в Казахстан.

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