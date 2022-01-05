ЕС и НАТО должны готовиться к разным сценариям вторжения РФ в Украину, - МИД Латвии

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ЕС и НАТО должны активнее готовиться к возможному вторжению РФ в Украину. Это, по его словам, может быть как полномасштабная война, так и более мелкие операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире Латвийского телевидения.

Он подчеркнул, что планирует обратить внимание на необходимость более активной подготовки к угрозе, в частности, возможных дальнейших гибридных действий России против Украины.

"Мы сейчас обсуждаем очень жесткие сценарии - полномасштабное вторжение в Украину, полномасштабные санкции экономического реагирования. Но необходимо учитывать, что возможны и другие сценарии-более мелкие операции, различные элементы гибридной войны, и я думаю, что как НАТО, так и ЕС должны работать в этом направлении", - отметил Ринкевичс.

По словам министра, соответствующий вопрос он планирует поднять на внеочередной встрече глав МИД НАТО 7 января и на запланированных в этом месяце встречах министров. иностранных дел и обороны ЕС.