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Оползни, подтопленные дома и дороги: дожди вызвали наводнения на Закарпатье

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Закарпатская область, Среда 05 января 2022 18:50
Оползни, подтопленные дома и дороги: дожди вызвали наводнения на Закарпатье Фото: Закарпаття борется с наводнениями (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Закарпатской области из-за сильных дождей начались наводнения. В воде оказались домохозяйства, жилые дома, а также дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 17:00 на территории Береговского, Хустского, Раховского, Тячевского и Мукачевского районов были подтоплены:

  • 160 домохозяйств;
  • 34 жилых дома;
  • 3 помещения трансформаторных подстанций.

Грунтовые воды также подтопили дорогу В. Комяты-Шаланки в Береговском районе, а также дорогу местного значения в с. Тячевские лазы.

В селе Немецкая Мокрая и селе Тарасовка произошли оползни. Один из них ликвидировали, работы по ликвидации второго еще продолжаются.

Кроме того, из берегов вышла река Боржава и подтопила 55 гектаров сельскохозяйственных угодий в селе Вильхивка.

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