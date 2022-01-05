Оползни, подтопленные дома и дороги: дожди вызвали наводнения на Закарпатье

В Закарпатской области из-за сильных дождей начались наводнения. В воде оказались домохозяйства, жилые дома, а также дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям .

По состоянию на 17:00 на территории Береговского, Хустского, Раховского, Тячевского и Мукачевского районов были подтоплены:

160 домохозяйств;

34 жилых дома;

3 помещения трансформаторных подстанций.

Грунтовые воды также подтопили дорогу В. Комяты-Шаланки в Береговском районе, а также дорогу местного значения в с. Тячевские лазы.

В селе Немецкая Мокрая и селе Тарасовка произошли оползни. Один из них ликвидировали, работы по ликвидации второго еще продолжаются.

Кроме того, из берегов вышла река Боржава и подтопила 55 гектаров сельскохозяйственных угодий в селе Вильхивка.