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Протесты в Казахстане: чрезвычайное положение ввели по всей стране

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Казахстан, Среда 05 января 2022 19:00
Протесты в Казахстане: чрезвычайное положение ввели по всей стране Фото: в Казахстане ввели режим ЧС (t.me ressentiment channel)
Автор: Дмитрий Левицкий

Протесты в Казахстане не утихают, поэтому власти страны решили прибегнуть к более решительным шагам. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения по всему Казахстану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NUR.KZ.

Вчера Токаев на фоне массовых протестов ввел чрезвычайное положение в Алматы, Нур-Султане, а также в Мангистауской и Алматинской областях. Сегодня чрезвычайное положение действовало уже в 8 регионах Казахстана. В столице и Алматы также действует комендантский час.

После усиления беспорядков, захвата админзданий и аэропорта "Алматы" президент решил ввести чрезвычайное положение по всему Казахстану.

Напомним, сегодня Токаев заявил, что забрал должность у Нурсултана Назарбаева, а также пообещал действовать жестко.

О том, почему протестует Казахстан, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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Казахстан Алматы Чрезвычайное положение
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