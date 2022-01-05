Протесты в Казахстане: чрезвычайное положение ввели по всей стране

Протесты в Казахстане не утихают, поэтому власти страны решили прибегнуть к более решительным шагам. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения по всему Казахстану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NUR.KZ .

Вчера Токаев на фоне массовых протестов ввел чрезвычайное положение в Алматы, Нур-Султане, а также в Мангистауской и Алматинской областях. Сегодня чрезвычайное положение действовало уже в 8 регионах Казахстана. В столице и Алматы также действует комендантский час.

После усиления беспорядков, захвата админзданий и аэропорта "Алматы" президент решил ввести чрезвычайное положение по всему Казахстану.