Протесты в Казахстане: чрезвычайное положение ввели по всей стране
Протесты в Казахстане не утихают, поэтому власти страны решили прибегнуть к более решительным шагам. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения по всему Казахстану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NUR.KZ.
Вчера Токаев на фоне массовых протестов ввел чрезвычайное положение в Алматы, Нур-Султане, а также в Мангистауской и Алматинской областях. Сегодня чрезвычайное положение действовало уже в 8 регионах Казахстана. В столице и Алматы также действует комендантский час.
После усиления беспорядков, захвата админзданий и аэропорта "Алматы" президент решил ввести чрезвычайное положение по всему Казахстану.
Напомним, сегодня Токаев заявил, что забрал должность у Нурсултана Назарбаева, а также пообещал действовать жестко.
О том, почему протестует Казахстан, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.