В Алматы началась антитеррористическая спецоперация
В Алматы началась антитеррористическая операция для подавления массовых акций протеста. Накануне президент Казахстана Касым-Жомар Токаев назвал протестующих международными террористами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-мэра Алматы.
"В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе. Вместе мы сможем пресечь акты терроризма и бандитизма, ставящие под угрозу наше благополучие и будущее", - говорится в заявлении комендатуры Алматы.
Как отметил вице-мэр Ержан Бабакумаров, силовики уже освободили захваченный протестующими аэропорт Алматы.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомар Токаев попросил ОДКБ о помощи в подавлении акций протеста.
Накануне протестующие подожгли мэрию и захватили аэропорт Алматы.
После этого по всему Казахстану ввели чрезвычайное положение.