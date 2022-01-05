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В Алматы началась антитеррористическая спецоперация

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Алматы, Среда 05 января 2022 21:15
В Алматы началась антитеррористическая спецоперация Фото: в Алматы начали АТО (tengrinews.kz)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Алматы началась антитеррористическая операция для подавления массовых акций протеста. Накануне президент Казахстана Касым-Жомар Токаев назвал протестующих международными террористами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-мэра Алматы.

"В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе. Вместе мы сможем пресечь акты терроризма и бандитизма, ставящие под угрозу наше благополучие и будущее", - говорится в заявлении комендатуры Алматы.

Как отметил вице-мэр Ержан Бабакумаров, силовики уже освободили захваченный протестующими аэропорт Алматы.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомар Токаев попросил ОДКБ о помощи в подавлении акций протеста.

Накануне протестующие подожгли мэрию и захватили аэропорт Алматы.

После этого по всему Казахстану ввели чрезвычайное положение.

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