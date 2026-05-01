"Київстар", Vodafone та lifecell отримали вимогу від АМКУ через "безлімітний" інтернет

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Антимонопольний комітет України.

У чому суть претензій до операторів

АМКУ надав обов'язкові для розгляду рекомендації "Київстар", Vodafone та lifecell. Комітет виявив, що оператори використовують твердження про "безлімітний інтернет", хоча після фіксованого обсягу трафіку швидкість суттєво знижується.

У комітеті з'ясували, що інформація про такі обмеження надається у спосіб, який ускладнює її сприйняття.

Зокрема, її розміщують дрібним шрифтом або у довідкових матеріалах. Через це споживач може розраховувати на відсутність будь-яких обмежень, у тому числі в частині швидкості передачі даних.

Що вимагає АМКУ

У відомстві наголосили, що дії операторів містять ознаки порушення статті 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

Фото: АМКУ рекомендував операторам мобільного зв'язку припинити поширювати неточну інформацію щодо мобільного інтернету (facebook.com)

"Інформація щодо обмеження швидкості мобільного інтернету після використання фіксованого обсягу інтернет-трафіку не доводиться до споживача у чіткий, доступний та зрозумілий спосіб", - підкреслили в АМКУ.

Комітет вимагає, щоб оператори інформували споживачів про безлімітний мобільний інтернет у спосіб, який не допускає введення в оману.