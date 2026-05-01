ua en ru
Пт, 01 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

"Київстар", Vodafone та lifecell отримали вимогу від АМКУ через "безлімітний" інтернет

18:25 01.05.2026 Пт
2 хв
АМКУ вимагає від мобільних операторів чесності
aimg Сергій Козачук
"Київстар", Vodafone та lifecell отримали вимогу від АМКУ через "безлімітний" інтернет Фото: опреатори мобільного зв'язку мають змінити рекламу безлімітного інтернету (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Операторам мобільного зв'язку України рекомендовано припинити поширення неточної інформації щодо безлімітного інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Антимонопольний комітет України.

У чому суть претензій до операторів

АМКУ надав обов'язкові для розгляду рекомендації "Київстар", Vodafone та lifecell. Комітет виявив, що оператори використовують твердження про "безлімітний інтернет", хоча після фіксованого обсягу трафіку швидкість суттєво знижується.

У комітеті з'ясували, що інформація про такі обмеження надається у спосіб, який ускладнює її сприйняття.

Зокрема, її розміщують дрібним шрифтом або у довідкових матеріалах. Через це споживач може розраховувати на відсутність будь-яких обмежень, у тому числі в частині швидкості передачі даних.

Що вимагає АМКУ

У відомстві наголосили, що дії операторів містять ознаки порушення статті 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

Фото: АМКУ рекомендував операторам мобільного зв'язку припинити поширювати неточну інформацію щодо мобільного інтернету (facebook.com)

"Інформація щодо обмеження швидкості мобільного інтернету після використання фіксованого обсягу інтернет-трафіку не доводиться до споживача у чіткий, доступний та зрозумілий спосіб", - підкреслили в АМКУ.

Комітет вимагає, щоб оператори інформували споживачів про безлімітний мобільний інтернет у спосіб, який не допускає введення в оману.

Підвищення тарифів

Нагадаємо, в Україні мобільні оператори періодично переглядають та оптимізують вартість своїх послуг через низку об'єктивних факторів.

Раніше повідомлялося, що тарифи всіх трьох операторів - "Київстар", Vodafone та Lifecell - рекордно дорожчають.

Тоді зростання вартості послуг у середньому на третину компанії пояснювали здорожчанням комунальних послуг, а також значними пошкодженнями інфраструктури через російські ракетні обстріли.

Згодом у "Київстар" зазначили, що кожен перегляд тарифів - це вимушена реакція на ринкову реальність. Оператори не застраховані від зовнішніх факторів, тому планують і надалі реагувати на економічну ситуацію.

Крім того, у квітні стало відомо, що lifecell також змінює вартість та наповнення популярних тарифних планів. Оновлення, зокрема, торкнулися лінійок для бізнесу, таких як "Діджитал офіс" та "Бізнес Спілка".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київстар Антимонопольний комітет України life:) Vodafone Україна Мобільний трафік
