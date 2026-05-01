"Київстар", Vodafone та lifecell отримали вимогу від АМКУ через "безлімітний" інтернет
Операторам мобільного зв'язку України рекомендовано припинити поширення неточної інформації щодо безлімітного інтернету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Антимонопольний комітет України.
У чому суть претензій до операторів
АМКУ надав обов'язкові для розгляду рекомендації "Київстар", Vodafone та lifecell. Комітет виявив, що оператори використовують твердження про "безлімітний інтернет", хоча після фіксованого обсягу трафіку швидкість суттєво знижується.
У комітеті з'ясували, що інформація про такі обмеження надається у спосіб, який ускладнює її сприйняття.
Зокрема, її розміщують дрібним шрифтом або у довідкових матеріалах. Через це споживач може розраховувати на відсутність будь-яких обмежень, у тому числі в частині швидкості передачі даних.
Що вимагає АМКУ
У відомстві наголосили, що дії операторів містять ознаки порушення статті 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".
"Інформація щодо обмеження швидкості мобільного інтернету після використання фіксованого обсягу інтернет-трафіку не доводиться до споживача у чіткий, доступний та зрозумілий спосіб", - підкреслили в АМКУ.
Комітет вимагає, щоб оператори інформували споживачів про безлімітний мобільний інтернет у спосіб, який не допускає введення в оману.
Підвищення тарифів
Нагадаємо, в Україні мобільні оператори періодично переглядають та оптимізують вартість своїх послуг через низку об'єктивних факторів.
Раніше повідомлялося, що тарифи всіх трьох операторів - "Київстар", Vodafone та Lifecell - рекордно дорожчають.
Тоді зростання вартості послуг у середньому на третину компанії пояснювали здорожчанням комунальних послуг, а також значними пошкодженнями інфраструктури через російські ракетні обстріли.
Згодом у "Київстар" зазначили, що кожен перегляд тарифів - це вимушена реакція на ринкову реальність. Оператори не застраховані від зовнішніх факторів, тому планують і надалі реагувати на економічну ситуацію.
Крім того, у квітні стало відомо, що lifecell також змінює вартість та наповнення популярних тарифних планів. Оновлення, зокрема, торкнулися лінійок для бізнесу, таких як "Діджитал офіс" та "Бізнес Спілка".