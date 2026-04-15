Lifecell змінює вартість популярних тарифів: скільки доведеться платити

Мобільний оператор lifecell з 15 квітня змінює вартість та наповнення низки корпоративних тарифних планів. Оновлення торкнуться популярних лінійок для бізнесу, включно з "Діджитал офіс" та "Бізнес Спілка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Lifecell .

Які тарифи зміняться

За інформацією компанії, зміни стосуються тарифних планів "Бізнес Спілка", "Бізнес Альянс", "Бізнес Ліга" (зокрема версій з післяоплатою), а також "!Діджитал офіс 250", "Діджитал офіс 250+" та "Діджитал офіс 300".

Окрім ціни, оператор оновить обсяги інтернет-трафіку та хвилин на інші напрямки.

Наприклад, тариф "Діджитал офіс 250" змінить назву на "Діджитал офіс 280", а його вартість зросте з 250 до 280 грн. При цьому обсяг інтернету збільшиться з 15 ГБ до 25 ГБ.

У тарифі "Бізнес спілка" ціна зросте зі 150 до 200 грн, а кількість хвилин на інші мережі подвоїться - зі 100 до 200 хв.

Також зміни торкнуться тарифів "Футбол" та "Консультант плюс" - плата за пакет послуг у них зросте до 295 грн.

Що буде з інтернетом за кордоном

Оператор оновлює умови акції "Гігабайти без кордонів".

Визначено перелік із 8 країн, де діятимуть оновлені обсяги трафіку - Велика Британія, Ісландія, Ліхтенштейн, Молдова, Норвегія, Туреччина, Чорногорія та Швейцарія.

"Додатковий обсяг інтернет-трафіку почне діяти з моменту нарахування чергового пакету послуг на календарний місяць з 15.04.2026", - зазначають у компанії.

Для абонентів на умовах передплати вартість щоденного пакету послуг (якщо не оплачено місячний) з 15 квітня складатиме 10 гривень на день.

Варіанти для абонентів

Компанія надає користувачам можливість змінити свій тарифний план на будь-який інший доступний без додаткової оплати.

"Абонентам вищевказаних тарифних планів надається можливість з 08.04.2026 до 30.04.2026 (включно) без додаткової оплати змінити тарифний план", - йдеться у повідомленні lifecell.