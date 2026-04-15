Lifecell змінює вартість популярних тарифів: скільки доведеться платити

18:10 15.04.2026 Ср
2 хв
Як безкоштовно змінити пакет до кінця квітня?
aimg Сергій Козачук
Lifecell змінює вартість популярних тарифів: скільки доведеться платити Фото: Lifecell підвищує ціни на тарифи (Getty Images)

Мобільний оператор lifecell з 15 квітня змінює вартість та наповнення низки корпоративних тарифних планів. Оновлення торкнуться популярних лінійок для бізнесу, включно з "Діджитал офіс" та "Бізнес Спілка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Lifecell.

Читайте також: Тисячі абонентів пішли: один із мобільних операторів втратив рекордну кількість клієнтів

Які тарифи зміняться

За інформацією компанії, зміни стосуються тарифних планів "Бізнес Спілка", "Бізнес Альянс", "Бізнес Ліга" (зокрема версій з післяоплатою), а також "!Діджитал офіс 250", "Діджитал офіс 250+" та "Діджитал офіс 300".

Окрім ціни, оператор оновить обсяги інтернет-трафіку та хвилин на інші напрямки.

Наприклад, тариф "Діджитал офіс 250" змінить назву на "Діджитал офіс 280", а його вартість зросте з 250 до 280 грн. При цьому обсяг інтернету збільшиться з 15 ГБ до 25 ГБ.

У тарифі "Бізнес спілка" ціна зросте зі 150 до 200 грн, а кількість хвилин на інші мережі подвоїться - зі 100 до 200 хв.

Також зміни торкнуться тарифів "Футбол" та "Консультант плюс" - плата за пакет послуг у них зросте до 295 грн.

Що буде з інтернетом за кордоном

Оператор оновлює умови акції "Гігабайти без кордонів".

Визначено перелік із 8 країн, де діятимуть оновлені обсяги трафіку - Велика Британія, Ісландія, Ліхтенштейн, Молдова, Норвегія, Туреччина, Чорногорія та Швейцарія.

"Додатковий обсяг інтернет-трафіку почне діяти з моменту нарахування чергового пакету послуг на календарний місяць з 15.04.2026", - зазначають у компанії.

Для абонентів на умовах передплати вартість щоденного пакету послуг (якщо не оплачено місячний) з 15 квітня складатиме 10 гривень на день.

Варіанти для абонентів

Компанія надає користувачам можливість змінити свій тарифний план на будь-який інший доступний без додаткової оплати.

"Абонентам вищевказаних тарифних планів надається можливість з 08.04.2026 до 30.04.2026 (включно) без додаткової оплати змінити тарифний план", - йдеться у повідомленні lifecell.

Попередні оновлення тарифів

Нагадаємо, що у березні 2026 року українці масово змінювали мобільних операторів, зберігаючи свої номери через послугу MNP. Загалом за місяць зафіксували понад 59 тисяч переходів, при цьому одна з мереж втратила рекордні майже 30 тисяч абонентів.

Також ми писали, що lifecell уже підвищував ціни на популярні тарифні плани з 2 квітня 2026 року. Тоді перегляд вартості торкнувся значної частини пакетних пропозицій компанії.

Окрім цього, у лютому оператор оновив умови для тарифів "Максі" та "Мега". Зміни набули чинності 18 лютого та стосувалися лише окремих категорій абонентів.

Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта