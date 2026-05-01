"Киевстар", Vodafone и lifecell получили требование от АМКУ из-за "безлимитного" интернета

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Антимонопольный комитет Украины.

В чем суть претензий к операторам

АМКУ предоставил обязательные для рассмотрения рекомендации "Киевстар", Vodafone и lifecell. Комитет обнаружил, что операторы используют утверждение о "безлимитном интернете", хотя после фиксированного объема трафика скорость существенно снижается.

В комитете выяснили, что информация о таких ограничениях предоставляется способом, который затрудняет ее восприятие.

В частности, ее размещают мелким шрифтом или в справочных материалах. Поэтому потребитель может рассчитывать на отсутствие каких-либо ограничений, в том числе в части скорости передачи данных.

Что требует АМКУ

В ведомстве отметили, что действия операторов содержат признаки нарушения статьи 15-1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции".

"Информация об ограничении скорости мобильного интернета после использования фиксированного объема интернет-трафика не доводится до потребителя четким, доступным и понятным способом", - подчеркнули в АМКУ.

Комитет требует, чтобы операторы информировали потребителей о безлимитном мобильном интернете способом, который не допускает введения в заблуждение.