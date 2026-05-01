"Киевстар", Vodafone и lifecell получили требование от АМКУ из-за "безлимитного" интернета

18:25 01.05.2026 Пт
АМКУ требует от мобильных операторов честности
aimg Сергей Козачук
"Киевстар", Vodafone и lifecell получили требование от АМКУ из-за "безлимитного" интернета Фото: опреаторы мобильной связи должны изменить рекламу безлимитного интернета (Getty Images)
Операторам мобильной связи Украины рекомендовано прекратить распространение неточной информации о безлимитном интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Антимонопольный комитет Украины.

В чем суть претензий к операторам

АМКУ предоставил обязательные для рассмотрения рекомендации "Киевстар", Vodafone и lifecell. Комитет обнаружил, что операторы используют утверждение о "безлимитном интернете", хотя после фиксированного объема трафика скорость существенно снижается.

В комитете выяснили, что информация о таких ограничениях предоставляется способом, который затрудняет ее восприятие.

В частности, ее размещают мелким шрифтом или в справочных материалах. Поэтому потребитель может рассчитывать на отсутствие каких-либо ограничений, в том числе в части скорости передачи данных.

Что требует АМКУ

В ведомстве отметили, что действия операторов содержат признаки нарушения статьи 15-1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции".

Фото: АМКУ рекомендовал операторам мобильной связи прекратить распространять неточную информацию относительно мобильного интернета (facebook.com)

"Информация об ограничении скорости мобильного интернета после использования фиксированного объема интернет-трафика не доводится до потребителя четким, доступным и понятным способом", - подчеркнули в АМКУ.

Комитет требует, чтобы операторы информировали потребителей о безлимитном мобильном интернете способом, который не допускает введения в заблуждение.

Повышение тарифов

Напомним, в Украине мобильные операторы периодически пересматривают и оптимизируют стоимость своих услуг из-за ряда объективных факторов.

Ранее сообщалось, что тарифы всех трех операторов - "Киевстар", Vodafone и Lifecell - рекордно дорожают.

Тогда рост стоимости услуг в среднем на треть компании объясняли подорожанием коммунальных услуг, а также значительными повреждениями инфраструктуры из-за российских ракетных обстрелов.

Впоследствии в "Киевстар" отметили, что каждый пересмотр тарифов - это вынужденная реакция на рыночную реальность. Операторы не застрахованы от внешних факторов, поэтому планируют и в дальнейшем реагировать на экономическую ситуацию.

Кроме того, в апреле стало известно, что lifecell также меняет стоимость и наполнение популярных тарифных планов. Обновления, в частности, коснулись линеек для бизнеса, таких как "Диджитал офис" и "Бизнес Союз".

Зеленский раскрыл потери России в результате "дальнобойных санкций"
