Мобільні оператори підвищують тарифи: скільки українцям доведеться платити за зв’язок та інтернет

В Україні рекордно дорожчають тарифи всіх трьох мобільних операторів – Київстар, Vodafone та lifecell. Ріст вартості послуг у середньому на третину у компаніях пояснюють здорожчанням комунальних послуг і пошкодженнями через ракетні обстріли РФ.

Про те, на скільки здорожчають послуги мобільних операторів та які тарифи будуть найвигіднішими, – читайте в огляді журналіста РБК-Україна Аліка Сахна.

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Тарифи вітчизняних мобільних операторів у 2025 році здорожчають у середньому на 25-35%. Однак, щоб не втратити клієнтів у конкурентній боротьбі, компанії вводять додаткові бонуси для діючих і нових користувачів.

Причини здорожчання тарифів

Як правило, кожна лінійка тарифів українських операторів переглядається орієнтовно раз на рік. Фактори, які обумовлюють зміну вартості та наповнення тарифних планів цього року – це, перш за все, стрімке зростання вартості електроенергії.

До цього варто врахувати також і додаткові витрати на резервне живлення – акумулятори й генератори, паливо для них і для виїздів мобільних бригад. Також інженерам компаній доводиться постійно ремонтувати пошкоджене внаслідок війни обладнання, а це – додаткові витрати на запчастини та, часом, повноцінна заміна усього комплексу обладнання.

У коментарі для РБК-Україна прессекретар Vodafone Вікторія Павловська зазначила, що зростання споживання дата-послуг вимагає постійної підтримки та розширення інфраструктури, що, у свою чергу, потребує додаткових капіталовкладень. Павловська також додала, що це часто призводить до коригування цін і збільшення обсягів послуг у тарифах, зокрема до додавання більшої кількості гігабайт.

"Ми розуміємо, що будь-яке підвищення ціни обурює наших користувачів. Але цей вимушений крок є обґрунтованою реакцією компанії на економічну ситуацію в країні. Згідно з держстатом, вартість телекомунікаційних послуг за цей рік в середньому зросла на 4,3%, тоді як ціни на електроенергію підвищилися на 63,6%, комунальні послуги – 18,6%, а на харчові продукти – на 10,8%", – зазначили у коментарі РБК-Україна в Київстар.

У компанії також зазначили, що нові тарифні умови в першу чергу враховують зростання попиту на послуги серед абонентів. За словами пресслужби, люди все більше використовують мобільний інтернет для моніторингу новин, роботи, перегляду фільмів та слухання подкастів.

"Це призводить до того, що більшість абонентів ще окремо докуповує пакети мобільного інтернету. Тепер цього не треба буде робити. Також, абоненти стали більше телефонувати, як по Україні, так і за кордон, тому ми даємо більше хвилин для дзвінків в рамках тарифу. Також варто зазначити, що телекомунікаційна галузь стикається з високими вимогами до енергостійкості мережі", – пояснили у пресслужбі оператора.

Що пропонує Київстар

Найбільший мобільний оператор країни Київстар ще у грудні 2024 року у середньому на 25% підвищив плату за послуги.При цьому в компаній надали абонентам більше хвилин для дзвінків на інші мережі, додаткові гігабайти мобільного інтернету, а також можливість підключати додаткові безлімітні сервіси.

Наприклад, з 1 грудня 2024 року вартість тарифу LOVE UA Світло Контракт 2023 зросла на 50 гривень до 225 гривень за 4 тижні. А ось тарифи ВАШ Регіон, ВАШ Оптимум та Smart Max здорожчали на 75 гривень – до 275, 375 і 450 гривень відповідно.

Проте є кілька нових дешевих варіантів, але низька ціна передбачена лише для тих абонентів, хто вирішив перенести свій номер з іншого оператора, або для людей похилого віку. Наприклад:

LOVE UA Магніт – контракт вартістю 100 гривень на місяць при переході з номером від іншого оператора. Знижка надається з моменту підключення тарифу та діє протягом 11 місяців, після чого вартість зростає до 175 гривень на місяць.

У пакеті:

Мобільний інтернет – 20 ГБ.

Мобільний інтернет у роумінгу – 4,3 ГБ.

Безлімітні дзвінки на Київстар.

Інші мобільні та міські номери по Україні 1200 хвилин.

Після використання ліміту, вартість дзвінків на інші мобільні та міські номери по Україні буде 3 гривні хвилина.

LOVE UA Комфорт – коштує 140 гривень на місяць. Його можуть підключити люди віком від 60 років. На відміну від першого варіанту, ціна після 12 місяців користування не змінюється.

У пакеті:

Мобільний інтернет – 6 ГБ.

Безлімітні дзвінки на Київстар.

Дзвінки на інші мобільні та міські номери по Україні 60 хвилин, коли використаєте всі хвилини тарифу, – 1 грн/хв.

При цьому у компанії рекомендують звичайним користувачам обирати новий тариф LOVE UA Світло вартістю 250 гривень на місяць.

У пакеті:

Мобільний інтернет – 20 ГБ.

Мобільний інтернет у роумінгу – 6,1 ГБ.

Безлімітні дзвінки на Київстар

Дзвінки на інші оператори та за кордон: 150 хв (у Бельгію, Індію, Іспанію, Італію, Канаду, Молдову, Німеччину, Норвегію, Польщу, Румунію, США, Чехію, Швецію).

SMS по Україні: 100 штук.

Які тарифи у lifecell

У 2025 році мобільний оператор lifecell зменшує кількість тарифів та підвищує їхню вартість. Тарифи в середньому зростуть на 34%, але при сплаті за послуги одразу за рік оператор дає можливість заощадити 15%.

У компанії lifecell з 17 лютого по 20 березня планують закрити низку тарифних планів. Починаючи з 5 лютого 2025 року будуть переглянуті умови (ціна та/або наповнення) 4-тижневих пакетів послуг у наступних тарифних планах:

Смарт Лайф.

Просто Лайф.

Вільний Лайф».

Потужний.

Дзвінкий БЕЗМЕЖ.

Вільний Лайф. Регіон.

Platinum Лайф.

Жара Лайт 2022.

Під'єднати до цих тарифних планів нових абонентів буде неможливо. До 5 лютого абоненти можуть без додаткової плати перейти на інший доступний до підключення тарифний план після отримання SMS про відповідні зміни.

Наразі тарифи на наступні пакети компанії зміняться наступним чином:

Просто Лайф – 160 гривень, з 5 лютого вартість зросте до 210 гривень за 4 тижні (120 гривень, якщо перенесли номер). Пакет за новою ціною включатиме: мобільний інтернет – 8 ГБ. Безлімітні дзвінки на lifecell. Дзвінки на всі номери по Україні – 300 хвилин.

Смарт Лайф – 225 гривень, з 5 лютого вартість зросте до 300 гривень за 4 тижні (160 гривень, якщо перенесли номер). Пакет за новою ціною включатиме: мобільний інтернет – 25 ГБ. Безлімітні дзвінки на lifecell. Дзвінки на всі номери по Україні – 500 хвилин.

Вільний Лайф – 325 гривень, з 5 лютого вартість зросте до 425 гривень за 4 тижні (240 гривень, якщо перенесли номер).Пакет за новою ціною включатиме: безлімітний мобільний інтернет та дзвінки на lifecell. Дзвінки на всі номери по Україні – 1000 хвилин.

Platinum Лайф – 450 гривень, з 5 лютого вартість зросте до 600 гривень за 4 тижні (350 гривень, якщо перенесли номер).Пакет за новою ціною включатиме: безлімітний мобільний інтернет та дзвінки на lifecell. Дзвінки на всі номери по Україні – 3500 хвилин. SMS: 100 штук.

Однак абонентам пропонують зафіксувати стару ціну до 4 лютого 2025 року (включно), придбавши наперед 12 пакетів послуг, також доступна оплата частинами.

Послуги Vodafone

Мобільний оператор Vodafone оголосив про підвищення вартості деяких тарифних планів, що набрали чинності 30 січня 2025 року. Зростання ціни коливатиметься від 40 до 70 грн, а також зміниться наповнення деяких пакетів послуг.

Наприклад, тариф Joice Start зріс з 200 гривень до 270, однак для людей, які придбали пакет з 1 серпня 2024 року по 20 січня 2025-го та здійснили перший дзвінок, діяла наступна акція – ціна у 200 гривень зберігалася при оплаті наступних 3-х пакетів послуг (84 дні). Також на 70 гривень зросте тариф Turbo 2023, в якому збільшать обсяг інтернету на 10 гігабайтів – з 40 до 50 ГБ.

На 60 гривень зросте ціна наступних тарифних планів:

Vodafone SuperNet Start – 260 гривень за 4 тижні. Водночас збільшиться обсяг інтернету – з 20 до 25 ГБ.

Vodafone SuperNet Pro – 340 гривень за 4 тижні. Якщо у вас підключена послуга "Рік без абонплат", вартість тарифу не зміниться до закінчення терміну її дії. А потім ви зможете підключити цю функцію знову.

Vodafone SuperNet Unlim – 470 гривень за 4 тижні. Обсяг інтернету на максимальній швидкості збільшиться з 80 до 100 ГБ.

Joice – 260 гривень за 4 тижні. Обсяг інтернету – з 18 до 25 ГБ.

Joice Pro 2023 – 320 гривень за 4 тижні.

Joice Max 2023 – 390 гривень за 4 тижні. Обсяг інтернету збільшиться з 50 до 60 ГБ.

Joice Start 2023 – 260 гривень за 4 тижні.

Тариф Vodafone SuperNet Turbo 2019 зросте в ціні на 50 гривень А на 40 гривень зросте тариф Vodafone Light+ зі 145 грн до 185 грн/4 тижні. Інтернет збільшать з 10 до 14 ГБ.

Наразі Vodafone пропонує 5 тарифів лінійки Red з різними обсягами послуг, два тарифи Ultra, де діє принцип "все включено", а також окремий тариф для девайсів, таких як роутери та модеми. Для нових клієнтів є акційна пропозиція на тариф RED Start – перші 6 місяців вартість складає 150 грн/місяць. Цей тариф включає 20 ГБ мобільного інтернету, безліміт у мережі Vodafone та 200 хвилин на дзвінки в інші мережі.

"Серед переваг контрактних тарифів – вищий рівень захищеності від шахраїв, можливість сплачувати за фактом використання послуг і навіть йти в мінус за потреби. Також не потрібно турбуватись про дату оплати, адже це завжди відбувається в перші дні місяця. Оформити контракт можна швидко і віддалено через застосунок My Vodafone", – розповіла у коментарі РБК-Україна прессекретар Vodafone Вікторія Павловська.

Тарифи передплати представлені лінійкою Joice та тарифом Turbo. Наприклад, тариф Turbo Безлім за 270 грн надає безлімітний мобільний інтернет при вчасній оплаті пакета, 400 хвилин на дзвінки по Україні та у 28 країнах роумінгу, а також безлімітні дзвінки у мережі Vodafone в Україні. Додаткові 400 хвилин по Україні надаються протягом перших трьох пакетів послуг.

Тариф Joice Start за 270 грн включає безліміт на 45 популярних застосунків (соціальні мережі, музичні та відео-стрімінгові сервіси, месенджери, навчальні сервіси, включаючи ChatGPT). Цей тариф пропонує 20 ГБ інтернету, з яких 5 ГБ доступні у 28 країнах роумінгу. Крім того, користувачі отримують 500 хвилин на дзвінки по Україні та у роумінгу.

При переході з іншим номером у мережу Vodafone в перші 6 місяців діють спеціальні тарифи. Наприклад, тариф Turbo коштуватиме 100 грн/4 тижні, а Joice Start – 120 грн/4 тижні. Для наявних абонентів є послуга "Рік без абонплати".