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В антикорупційному комітеті ВР повідомили, що ще треба зробити для відновлення декларування

Фото: Анастасія Радіна (Getty Image)
Автор: Юлія Акимова, Єлизавета Драбкіна

Для того, аби відновити обов'язкове декларування для чиновників та депутатів, необхідно повернути НАЗК повноваження щодо перевірки доходів.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації".

Голова комітету Верховної Ради з антикорупційної політики Анастасія Радіна виступила за те, аби НАЗК знову могло перевіряти доходи чиновників.

"Якщо, наприклад, обов'язок подавати декларації під час війни буде відновлено, а функції НАЗК їх перевіряти не буде, тоді ми можемо опинитися в ситуації, коли декларанти зможуть уникнути відповідальності, наприклад, за брехню в декларації через термін притягнення до відповідальності", сказала Радіна у коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо, нардепи розглянуть законопроєкт, яким пропонується повернути обов'язкове електронне декларування для чиновників та депутатів. Президент Володимир Зеленський підтримав ініціативу.

Окрім того, в Офісі президента розповіли про ризики, які можуть виникнути при відновленні декларування.

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Декларації про доходиВерховна рада