В антикоррупционном комитете ВР сообщили, что еще нужно сделать для возобновления декларирования

Глава комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина выступила за то, чтобы НАПК снова могло проверять доходы чиновников.

"Если, например, обязанность подавать декларации во время войны будет восстановлена, а функции НАПК их проверять не будет, тогда мы можем оказаться в ситуации, когда декларанты смогут избежать ответственности, например, за ложь в декларации из-за срока привлечения к ответственности", - сказала Радина в комментарии РБК-Украина.

Напомним, нардепы рассмотрят законопроект, которым предлагается вернуть обязательное электронное декларирование для чиновников и депутатов. Президент Владимир Зеленский поддержал инициативу.

Кроме того, в Офисе президента рассказали о рисках, которые могут возникнуть при возобновлении декларирования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.