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В антикоррупционном комитете ВР сообщили, что еще нужно сделать для возобновления декларирования

Фото: Анастасия Радина (Getty Image)
Автор: Юлия Акимова, Елизавета Драбкина

Для того чтобы возобновить обязательное декларирование для чиновников и депутатов, необходимо вернуть НАПК полномочия по проверке доходов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации".

Глава комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина выступила за то, чтобы НАПК снова могло проверять доходы чиновников.

"Если, например, обязанность подавать декларации во время войны будет восстановлена, а функции НАПК их проверять не будет, тогда мы можем оказаться в ситуации, когда декларанты смогут избежать ответственности, например, за ложь в декларации из-за срока привлечения к ответственности", - сказала Радина в комментарии РБК-Украина.

Напомним, нардепы рассмотрят законопроект, которым предлагается вернуть обязательное электронное декларирование для чиновников и депутатов. Президент Владимир Зеленский поддержал инициативу.

Кроме того, в Офисе президента рассказали о рисках, которые могут возникнуть при возобновлении декларирования.

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