Зеленський підтримав. Раді запропонують повернути декларування для чиновників
Верховна рада розгляне законопроект, яким пропонується повернути обов'язкове електронне декларування для чиновників та депутатів. Ініціативу підтримав президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фракції "Слуга народу" у Раді Давида Арахамію у Telegram.
За його словами, таку ініціативу позитивно сприйняли і посли країн "Великої сімки".
"Законопроект уже включений до порядку денного дев'ятої сесії Верховної ради. Створено робочу групу, щоб якнайшвидше забезпечити його ухвалення", - зазначив Арахамія.
Варто зауважити, що подання майнових декларацій для чиновників стало необов'язковим ще у березні 2022 року. Тоді рішення затвердив парламент.
Нагадаємо, 27 січня Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою українським чиновникам забороняється виїжджати за кордон не в рамках відрядження.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.