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Зеленський підтримав. Раді запропонують повернути декларування для чиновників

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Київ, Середа 22 лютого 2023 18:38
Зеленський підтримав. Раді запропонують повернути декларування для чиновників Фото: Раді запропонують повернути декларування для чиновників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Верховна рада розгляне законопроект, яким пропонується повернути обов'язкове електронне декларування для чиновників та депутатів. Ініціативу підтримав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фракції "Слуга народу" у Раді Давида Арахамію у Telegram.

За його словами, таку ініціативу позитивно сприйняли і посли країн "Великої сімки".

"Законопроект уже включений до порядку денного дев'ятої сесії Верховної ради. Створено робочу групу, щоб якнайшвидше забезпечити його ухвалення", - зазначив Арахамія.

Варто зауважити, що подання майнових декларацій для чиновників стало необов'язковим ще у березні 2022 року. Тоді рішення затвердив парламент.

Нагадаємо, 27 січня Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою українським чиновникам забороняється виїжджати за кордон не в рамках відрядження.

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